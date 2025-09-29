Cảnh báo hoàn lưu bão số 10 còn rất mạnh, lũ đang lên nhanh ở Hà Tĩnh 29/09/2025 09:28

(PLO)- Do ảnh hưởng mưa lớn từ bão số 10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Trung Bộ đang lên rất nhanh.

Bão số 10 đã đi vào đất liền khu vực giữa Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị từ đêm qua.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại các trạm đã ghi nhận:

Cô Tô (Quảng Ninh): gió mạnh cấp 7, giật cấp 9

Bạch Long Vĩ (Hải Phòng): gió mạnh cấp 8, giật cấp 9

Hòn Ngư (Nghệ An): gió mạnh cấp 10, giật cấp 14, nước dâng do bão 1,6m Cồn Cỏ (Quảng Trị): gió mạnh cấp 10, giật cấp 11

Diễn Châu (Nghệ An): gió mạnh cấp 11, giật cấp 13

Hoành Sơn (Hà Tĩnh): gió mạnh cấp 11, giật cấp 14

Kỳ Anh (Hà Tĩnh): gió mạnh cấp 10, giật cấp 12

Đến sáng sớm nay, 29-9, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền, cường độ cũng suy yếu dần.

Cập nhật đến 8 giờ sáng nay, tâm bão ở trên đất liền khu vực Tây Nam Nghệ An. Cường độ còn cấp 9, giật cấp 11.

Nhiều tuyến phố trung tâm ở Thanh Hóa ngập sâu trong nước sáng nay, 29-9. Ảnh: Đặng Trung

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo vào khoảng 10 giờ sáng nay, bão sẽ tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp.

Mặc dù bão suy yếu, nhưng hoàn lưu bão vẫn còn rất mạnh, gây ra nhiều tác động đáng chú ý.

Đó là tình trạng mưa lớn kéo dài. Trong ngày hôm nay, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Vùng mưa cũng mở rộng ra khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, với lượng mưa dự báo phổ biến từ 150–250 mm, có nơi cục bộ trên 350 mm.

Cùng đó là tình trạng lũ trên các hệ thống sông. Ở Bắc Bộ, mực nước trên nhiều sông đang lên, dự báo có nơi vượt báo động 2–3.

Đáng chú ý, lũ trên hệ thống sông Kiến Giang (Quảng Trị) đêm qua đã đạt đỉnh, vượt báo động 3 và hiện đang xuống. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt ven sông tại khu vực này vẫn còn kéo dài.

Tại Hà Tĩnh, lũ trên các sông đang lên rất nhanh và dự báo sẽ vượt báo động 3 trong sáng nay. Nguy cơ ngập úng sâu ở vùng hạ lưu và các khu vực trũng thấp là rất cao.

Với lượng mưa rất lớn trong hôm nay và ngày mai (có thể lên đến vài trăm mm), nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao ở khu vực vùng núi phía Tây Bắc Trung Bộ, vùng trung du, miền núi Bắc Bộ.