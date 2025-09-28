Bão số 10 giật cấp 15 đang trên vùng biển Quảng Trị-TP Đà Nẵng 28/09/2025 09:04

(PLO)- Dự báo trong những giờ tới, bão số 10 tiếp tục đi dọc vùng biển miền Trung và vẫn có khả năng mạnh lên.

Sáng 28-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 10 (bão Bualoi) đã vào đến vùng biển Quảng Trị-TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong những giờ tới, bão số 10 tiếp tục đi dọc vùng biển miền Trung và vẫn có khả năng mạnh lên. Khoảng chiều tối hôm nay, bão số 10 khi ở trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị sẽ có cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Khoảng đêm 28-9, rạng sáng ngày 29-9, bão số 10 đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung bộ. Dự báo khi ở trên khu vực phía Tây các tỉnh từ Thanh Hoá - Hà Tĩnh, bão số 10 vẫn còn mạnh cấp 8, giật cấp 12.

Cảnh báo đỏ với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

Những giờ tiếp theo, bão vẫn đi hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Còn trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh khiến cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió. Từ trưa nay, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị, gió mạnh dần lên với sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng.

Từ nay đến 30-9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).