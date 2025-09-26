3 đặc điểm đặc biệt nguy hiểm của bão số 10 26/09/2025 17:09

(PLO)- Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, bão số 10 cơn bão đặc biệt nguy hiểm, di chuyển nhanh, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Do vậy, người dân tuyệt đối không chủ quan.

Chiều 26-9, Bộ NN&MT tổ chức cuộc họp khẩn triển khai công tác ứng phó với bão Bualoi.

Bão số 10 sẽ gây mưa rất lớn ở Bắc Trung Bộ

Dự báo về diễn biến của bão Bualoi, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết dự kiến trong tối nay, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025 trên Biển Đông.

Sau khi vào Biển Đông, bão Bualoi đi rất nhanh, nhanh gấp đôi cơn bão khác, tốc độ trung bình 30km/h. Cường độ bão số 10 dự báo có khả năng mạnh lên cấp 13, giật cấp 15. Khi cập bờ, có khả năng mạnh ngang, thậm chí mạnh hơn bão số 5 Kajiki.

Hiện các dự báo quốc tế về kịch bản đổ bộ còn phân tán. Kịch bản thứ nhất bão đi lên phía bắc, mưa lớn tập trung ở Bắc Bộ. Kịch bản hai, bão đi thẳng vào Trung Trung Bộ. Đây là hai kịch bản có xác suất thấp.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo về diễn biến bão số 10.

Kịch bản thứ 3 có khả năng cao nhất (70%-80%) là bão đi vào Bắc Trung Bộ, mưa lớn tập trung ở Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, lan ra đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình và Phú Thọ. Với kịch bản này, lượng mưa phổ biến tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Quảng Trị đạt 300mm-400 mm, cục bộ có nơi cao hơn. Khi bão sang Lào, hoàn lưu vẫn mạnh, có thể duy trì cấp áp thấp nhiệt đới hoặc bão, gây mưa 150mm-400 mm tại thượng Lào.

“Bão số 10 được đánh giá có đặc điểm di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động đa thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục cập nhật, chậm nhất sáng 27-9 sẽ có bản tin chi tiết”, ông Khiêm chia sẻ.

Còn nhiều diện tích lúa mùa, rau chưa thu hoạch

Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, tổng số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên tại các tỉnh, thành phố ven biển bị ảnh hưởng của bão từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa là 45.679 tàu cá. Trong 24 giờ tới, không có tàu cá đang hoạt động nằm trong vùng ảnh hưởng của bão; nhưng trong 48 giờ tới, có 238 tàu cá hoạt động nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Về sản xuất nông nghiệp, hiện còn 45.000 ha lúa mùa; 31.816,3 ha rau tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế chưa thu hoạch. Cùng đó là nhiều diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả, diện tích nuôi trồng thuỷ sản…

Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Hưng Yên đến Huế có 52 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu. Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều 5%; nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 (vượt mức thiết kế).

Bão số 10 đặc biệt nguy hiểm, tuyệt đối không chủ quan

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm.

Ông Hiệp nêu ba điểm đáng lo ngại của bão Bualoi. Đó là tốc độ di chuyển rất nhanh, trung bình 30 km/h, gấp đôi so với bão thường; càng gần bờ bão càng mạnh, không có dấu hiệu suy yếu và phạm vi ảnh hưởng rộng, từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh, kèm mưa lớn kéo dài cả ở khu vực Lào.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá bão số 10 cơn bão đặc biệt nguy hiểm, người dân tuyệt đối không chủ quan.

Theo lãnh đạo Bộ NN&MT, đây là yếu tố đặc biệt nguy hiểm, cần truyền thông mạnh mẽ để người dân hiểu rõ. “Bà con cần nhận thức đầy đủ rằng bão số 10 di chuyển nhanh, mạnh và bất lợi, chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ giảm cấp”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng cảnh báo thêm, vùng Bắc Trung Bộ, đặc biệt Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, vốn đã chịu nhiều tổn thương từ bão số 3 đến nay chưa khắc phục xong, nay tiếp tục hứng chịu bão số 10 nên nguy cơ thiệt hại rất lớn.

Để giảm thiểu rủi ro, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương chỉ đạo khẩn trương, yêu cầu tàu thuyền di chuyển nhanh, tuyệt đối không chần chừ như với các cơn bão chậm. Theo đó, có thể cho tàu thuyền di chuyển ra ngoài khu vực ảnh hưởng, không dồn hết vào ven bờ để tránh quá tải nơi neo đậu. Đồng thời ban hành lệnh cấm biển sớm hơn thường lệ. Nếu trước đây cấm trước 24 giờ, thì lần này phải sớm hơn, thậm chí 48 giờ, để kịp bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo Bộ NN&MT cũng đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật thường xuyên, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác; đồng thời yêu cầu các cơ quan truyền thông đẩy mạnh cảnh báo, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố bão mạnh, di chuyển nhanh và nguy cơ tác động nghiêm trọng để người dân không lơ là, chủ quan.