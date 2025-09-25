Trưa nay, bão số 9 đổ bộ Quảng Ninh 25/09/2025 08:46

(PLO)- Dự báo, khả năng bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền Quảng Ninh vào trưa nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa cho biết sáng nay, 25-9, bão số 9 đã suy yếu chỉ còn cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 9 đang trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ

Lúc 7 giờ, tâm bão ở khoảng 21,5°N; 108,9°E, trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía Đông.

Do ảnh hưởng của bão số 9, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2 m. Một số tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ đã có mưa. Dự báo khoảng trưa nay, bão số 9 đi vào khu vực tỉnh Quảng Ninh.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 9 và bão Bualoi.

Bão số 9, tên quốc tế là Ragasa, đi vào Biển Đông đêm 22-9, là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 đến hiện tại. Bão liên tục duy trì mức độ siêu bão cấp 16-17, giật trên cấp 17. Bão chỉ giảm cấp độ khi tiến gần đến bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), sau đó suy yếu nhanh khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Đêm qua, rạng sáng nay, bão bắt đầu tiến vào vịnh Bắc Bộ và chuẩn bị ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, khả năng cao trước khi đi vào đất liền Quảng Ninh vào trưa nay, bão số 9 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy vậy, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 rộng nên người dân vẫn cần đề phòng dông lốc, gió giật, mưa lớn.

Cụ thể, trên biển – Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 2,0–3,0m. Biển động mạnh. Tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm chịu tác động mạnh của gió và sóng lớn.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8–9. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6–7.

Từ sáng nay đến hết đêm 26-9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Nguy cơ ngập úng đô thị.

Từ nay đến 27-9, trên các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã: Đỉnh lũ BĐ1–BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ.

Bão Bualoi đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15

Trong một diễn biến khác, bão Bualoi, cơn bão được nhận định sẽ trở thành cơn bão số 10 trên Biển Đông và ảnh hưởng đất liền khu vực miền Trung Việt Nam ít ngày tới, đến sáng nay đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15.

Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Bualoi ở khoảng 10,8°N; 129,0°E, trên vùng biển phía Đông Philippines. Bão đang di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20 km/giờ. Dự báo khoảng đêm 26-9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Bualoi vẫn có khả năng mạnh thêm. Cường độ cực đại trong 24 giờ tới có thể mạnh lên cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo từ tối và đêm 26-9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–12, giật cấp 15. Sóng cao 5,0–7,0m. Biển động dữ dội. Đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.