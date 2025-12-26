Cảnh sát triệt phá 'showroom xe máy ảo' chiếm đoạt hơn 10 tỷ qua mạng xã hội 26/12/2025 09:48

Ngày 26-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công "showroom xe máy ảo”, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, tạm giữ một số đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hai nghi phạm cầm đầu "showroom xe máy" trên Facebook bị bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như “Mua bán xe máy uy tín”, “Thường Yaz”, “Cường sport”, “Nguyễn Cường xipo”… hiện lên như một thiên đường cho những người đam mê dòng xe hai thì (Xipo, Satria, Yaz...). Với hình ảnh bóng bẩy và mức giá rẻ bất thường, rất nhiều nạn nhân trên khắp cả nước đã sập bẫy.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Nam (31 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (24 tuổi) đều ngụ TP Huế cầm đầu tinh vi đến mức khó tin. Không chỉ dừng lại ở việc đăng tin, nhóm xây dựng cả một hệ sinh thái lừa đảo từ sim rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ mua qua Telegram, đến việc làm giả hóa đơn xuất kho, ảnh chụp xe đã vận chuyển. Nhóm còn đóng giả tài xế, gọi điện thúc giục, dùng áp lực thời gian để ép nạn nhân chuyển tiền. Nhiều nạn nhân sau khi chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị xe thì bị cắt liên lạc.

Trước sự lộng hành của nhóm tội phạm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đậu Xuân Bảo – Phó Giám đốc Công an tỉnh, một chuyên án quy mô lớn đã được xác lập. Đây là cuộc chạy đua giữa các trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm và những chuyên gia công nghệ cao.

Để lần ra dấu vết của nhóm này, lực lượng chức năng đã phải đối mặt với một mê cung dữ liệu. Tiền chiếm đoạt được nhóm ném vào các tài khoản trò chơi, cá độ bóng đá và sòng bạc trực tuyến. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an đã giải mã thành công sơ đồ ẩn mình của nhóm đối tượng tại TP Huế.

Ngày 15-12, mẻ lưới được quăng ra. Sự hiệp đồng giữa Công an Lâm Đồng và Công an TP Huế đã khiến các đối tượng không kịp trở tay. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một lượng lớn tang vật gồm máy tính, sim rác và hàng chục tài khoản ngân hàng "ảo", những công cụ đã giúp chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của người dân.

Đáng nói, qua đấu tranh, lực lượng chức năng còn phát hiện Nguyễn Thành Nam là một con bạc thứ thiệt với tổng giao dịch cá độ bóng đá lên tới hơn 5 tỷ đồng. Việc triệt phá thành công đường dây này là lời cảnh báo đanh thép gửi tới những kẻ đang nuôi ý định trục lợi trên không gian mạng.