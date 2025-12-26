Hai nhóm hút hầm cầu hỗn chiến bằng bom xăng gây náo loạn 26/12/2025 09:20

(PLO)- Do tranh địa bàn dán tờ rơi quảng cáo hút hầm cầu, 2 nhóm thanh niên đã dàn trận hỗn chiến bằng nhiều loại hung khí trong đêm gây náo loạn khu phố.

Ngày 26-12, Viện KSND khu vực 6 (tỉnh Lâm Đồng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam 11 bị can để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ hỗn chiến nhằm tranh giành địa bàn hút hầm cầu.

Hung khí của nhóm Trần Hoài An trong vụ hỗn chiến.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc tranh giành địa bàn kinh doanh giữa 2 nhóm của Trần Hoài An (22 tuổi) và nhóm của Đoàn Văn Hiệu (44 tuổi), cùng Phạm Văn Hoành (39 tuổi). Cả ba cùng ngụ tại phường Đông Gia Nghĩa và đều làm nghề hút hầm cầu. Trong quá trình hoạt động, 2 nhóm này thường xuyên xé bỏ tờ rơi quảng cáo của đối phương, dẫn đến những màn chửi bới, xúc phạm nhau gay gắt.

Sáng 11-12, An huy động nhóm bạn đi thu gom tờ rơi của nhóm Hiệu, sau đó ném lại vào nhà Hiệu để dằn mặt. Hiệu đã gọi điện thoại lại cho An, hẹn ra nghĩa địa để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 23 giờ ngày 13-12, nhóm của An mang theo hung khí gồm dao, súng, kiếm và bom xăng kéo đến nhà nhân viên của Hiệu ở khu vực đường Phạm Văn Đồng. Khi hai bên gặp nhau đã lao vào hỗn chiến, sử dụng hung khí, bom xăng gây náo loạn khu phố. Hậu quả, 3 người trong số đó bị thương.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.