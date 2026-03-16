Nhân viên giả tin nhắn của giám đốc công ty bất động sản lừa tiền khách hàng 16/03/2026 13:52

Ngày 16-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam nhân viên môi giới bất động sản Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đằng sau vụ án này là một chuỗi những thủ đoạn gian dối được tính toán kỹ lưỡng nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cơ quan CSĐT công bố lệnh bắt giam Nguyễn Thành Luân.

Theo hồ sơ, năm 2022, khi còn là nhân viên của Công ty TNHH Full House Tâm Việt (Đơn Dương, Lâm Đồng), Luân được giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục tách thửa và môi giới bán một số lô đất của Công ty tại xã Tân Hà Lâm Hà. Lợi dụng danh nghĩa này, Luân đã tiếp cận và ký hợp đồng đặt cọc sang nhượng lô đất trị giá 768 triệu đồng với bà VTB (trú tại TP.HCM).

Tin tưởng vào pháp nhân công ty và sự nhiệt tình của Luân, bà B đã nhiều lần chuyển khoản cho Luân với tổng số tiền lên đến gần 500 triệu đồng. Thế nhưng, thay vì nộp tiền về công ty để hoàn tất thủ tục cho khách, Luân đã âm thầm chiếm giữ toàn bộ để chi tiêu cá nhân, mặc kệ số phận của lô đất mà bà B đã đặt cọc.

Sau đó Công ty đã bán lô đất cho người khác. Để che đậy sự thật và tiếp tục lừa đảo bà B, Luân đã kỳ công dàn dựng một màn kịch.

Suốt từ tháng 12-2022 đến tháng 8-2024, Nguyễn Thành Luân đã liên tục làm giả các tin nhắn điện thoại, giả mạo nội dung trao đổi của giám đốc công ty. Những tin nhắn giả này được tạo ra rất khéo léo để bà B tin rằng hồ sơ mua đất của bà vẫn đang được xử lý, từ đó tiếp tục chuyển thêm tiền theo yêu cầu của Luân.

Hành vi của Nguyễn Thành Luân không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho nạn nhân mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các doanh nghiệp bất động sản làm ăn chân chính.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm.