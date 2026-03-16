3 tháng trốn chạy và cái kết của 2 kẻ bắt giữ người trái pháp luật 16/03/2026 10:59

(PLO)- Nhóm năm người đàn ông có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, sau đó bỏ trốn và hiện công an đã bắt được hai đối tượng.

Ngày 16-3, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Tài (36 tuổi) và Trần Văn Tuấn (36 tuổi), cùng trú tại xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra đưa các bị can đến xác định vị trí gây án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, vào ngày 23-11-2025 tại khu vực vườn rẫy thuộc thôn Tân Hợp, xã Phúc Thọ Lâm Hà, Phạm Văn Tài, Trần Văn Tuấn cùng với Nguyễn Tiến Phú (46 tuổi), Đỗ Văn Phong (28 tuổi) và Nguyễn Khắc Ninh (32 tuổi) đã có hành vi bắt giữ, dùng dây trói, sử dụng hung khí đánh gây thương tích cho hai người cùng trú tại địa phương. Sau khi gây án, nhóm người trên đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận thấy hành vi của các đối tượng rất manh động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo nhanh chóng xác minh và tổ chức truy bắt các đối tượng gây án.

Sau hơn 3 tháng tập trung xác minh, đầu tháng 3-2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà bắt giữ được Phạm Văn Tài và Trần Văn Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Tài và Trần Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi Nguyễn Tiến Phú, Đỗ Văn Phong và Nguyễn Khắc Ninh ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.