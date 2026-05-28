Đồng Nai thành lập 1.771 đội Dân phòng với hơn 28.170 thành viên 28/05/2026 13:45

(PLO)- Trên địa bàn thành phố Đồng Nai sẽ thành lập 1.771 đội Dân phòng tại 1.771 thôn, ấp, khu phố với tối đa 28.170 thành viên.

Ngày 28-5, UBND thành phố Đồng Nai đã có quyết định về số lượng đội Dân phòng cần thành lập, số lượng thành viên đội Dân phòng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Chủ tịch UBND xã, phường ban hành quyết định thành lập đội Dân phòng, quyết định bổ nhiệm Đội trưởng, đội phó, công nhận đội viên đội Dân phòng, đảm bảo kinh phí, nơi làm việc, bảo đảm việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các điều kiện cần thiết, duy trì hoạt động của Đội Dân phòng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 8-6-2026.

Cuối năm 2025, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, đội Dân phòng được thành lập ở thôn, ấp, khu phố thuộc xã, phường; mỗi thôn, ấp, khu phố thành lập 1 đội Dân phòng. Tại thôn, ấp, khu phố có số lượng dân cư dưới 5.000 người thì mỗi đội tối đa 15 thành viên. Tại thôn, ấp, khu phố có số lượng dân cư từ 5.000 người đến dưới 7.000 người thì mỗi đội tối đa 20 thành viên. Tại thôn, ấp, khu phố có số lượng dân cư trên 7.000 người, mỗi đội tối đa 25 thành viên.