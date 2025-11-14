Đồng Nai: Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và đội dân phòng 14/11/2025 12:09

(PLO)- Nhiều nghị quyết trên lĩnh vực an ninh trật tự như tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và đội dân phòng để làm nhiệm vụ tại địa phương vừa được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua.

Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua một số nghị quyết lĩnh vực an ninh trật tự. Trong đó có Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và đội dân phòng để làm nhiệm vụ tại địa phương.

Quy định mức hỗ trợ lực lượng bảo an ninh, trật tự ở cơ sở

Trình bày tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến nội dung này tại kỳ họp (10-11), Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, việc xây dựng nghị quyết là nhằm củng cố, kiện toàn toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Từ đó tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đầy đủ trong xây dựng, hoạt động, quản lý, sử dụng và bảo đảm chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng, điều kiện hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều đó sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trình bày các tờ trình do Công an tỉnh chủ trì soạn thảo tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh. Ảnh: VŨ HỘI

Nghị quyết cũng được xây dựng kế thừa, bổ sung, điều chỉnh các nội dung quy định theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng, điều kiện hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường. Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự căn cứ vào yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô dân số. Nếu thôn, tổ dân phố có số lượng dân cư dưới 3.000 người thì tổ có 3 thành viên. Tại thôn, tổ dân phố có số lượng dân cư từ 3.000 người đến dưới 5.000 người thì mỗi tổ 5 thành viên... Đối với địa bàn biên giới hoặc địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội thì mỗi Tổ được bố trí tối đa thêm 2 thành viên.

Về mức hỗ trợ đối với tổ trưởng: 3,6 triệu đồng/người/tháng; tổ phó: 2,7 triệu đồng/người/tháng; tổ viên: 1,8 triệu đồng/người/tháng. Về mức hỗ trợ theo trình độ đào tạo: đại học: 1,2 triệu đồng/người/tháng; cao đẳng: 750 ngàn đồng/người/tháng; trung cấp: 500 ngàn đồng/người/tháng.

Ngoài ra, nghị quyết cũng quy định về hỗ trợ tiền thâm niên; hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự hoặc tuần tra ban đêm; hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế; hỗ trợ cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương, bị chết khi thực hiện nhiệm vụ.

Lập đội dân phòng để làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh không còn Nghị quyết nào quy định về lực lượng dân phòng có hiệu lực thi hành.

Vì vậy để đảm bảo quy định tại Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết.

Đồng thời thực hiện phương châm bốn tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” và nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả ban đầu khi đám cháy mới xảy ra, cần thành lập tại mỗi thôn, ấp, khu phố một đội dân phòng.

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất thông qua tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và đội dân phòng.

Việc thành lập lực lượng dân phòng không đồng nhất với lực lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do lực lượng dân phòng chỉ thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không thực hiện thêm các nhiệm vụ khác của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Do đó, chế độ chính sách của lực lượng dân phòng chỉ được chi trả khi: Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, được huy động, tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, được huy động, tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn hoặc bị chết.

Do vậy, việc thành lập và tiêu chí số lượng thành viên đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở khu dân cư là cần thiết và có cơ sở pháp lý, nhằm chủ động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Đội dân phòng được bố trí ở thôn, ấp, khu phố thuộc xã, phường; mỗi thôn, ấp, khu phố thành lập một đội dân phòng. Số lượng thành viên đội dân phòng căn cứ vào yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô dân số (bao gồm cả thường trú và tạm trú).

Cụ thể, tại thôn, ấp, khu phố có số lượng dân cư dưới 5.000 người thì mỗi đội 15 thành viên. Tại thôn, ấp, khu phố có số lượng dân cư từ 5.000 người đến dưới 7.000 người thì mỗi đội 20 thành viên. Tại thôn, ấp, khu phố có số lượng dân cư trên 7.000 người thì mỗi đội là 25 thành viên.