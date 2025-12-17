Đôi vợ chồng hờ từ Campuchia về nước thì bị công an bắt giữ 17/12/2025 15:46

(PLO)- Đôi vợ chồng hờ vừa từ Campuchia trở về nước thì bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ để điều tra tội trộm cắp tài sản.

Ngày 17-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã bắt giữ Lê Quốc Thái (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Liên (32 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Lê Quốc Thái tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo công an, Thái và Liên là vợ chồng hờ, hai người sống với nhau, có hai con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn. Đôi vợ chồng hờ này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và lẩn trốn nhiều năm qua.

Theo điều tra ban đầu, Thái quen biết với Nguyễn Minh Huy (28 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk), khi cùng chấp hành án tại Trại giam Mỹ Phước, tỉnh Tiền Giang (cũ).

Khoảng tháng 6-2022, sau khi chấp hành xong án tù, Huy đến TP.HCM tìm việc làm thì gặp lại Thái.

Sau đó, cả hai rủ nhau đến tỉnh Đắk Lắk, thuê nhà nghỉ để trộm cắp tài sản. Trước khi đi, Thái và Huy chuẩn bị kìm cộng lực và một bộ dụng cụ dùng để phá khóa.

Vào đêm khuya, Huy điều khiển xe máy chở Thái đi dò la trên các tuyến phố của tỉnh Đắk Lắk. Khi phát hiện nhà dân nào khóa cửa ngoài, không có người trông coi thì lẻn vào cắt phá khóa để trộm cắp tài sản.

Đến tháng 10-2022, Liên lên Đắk Lắk và cùng tham gia đi trộm cắp với hai người trên.

Theo công an, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11-2022, nhóm này đã gây ra tám vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản hơn 240 triệu đồng.

Nguyễn Thị Phương Liên tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Sau khi công an điều tra, bắt giữ Huy, Thái và Liên đã lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và Campuchia.

Mới đây, Thái và Liên từ Campuchia trở về, lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai thì bị Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp bắt giữ.