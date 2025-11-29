Hải Phòng: Bắt thanh niên người Trung Quốc đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản 29/11/2025 11:47

(PLO)- Chỉ sau 24 giờ sau khi nhận tin báo, công an Hải Phòng đã bắt giữ thanh niên người Trung Quốc đập phá kính ô tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn khi người này đang lẩn trốn ở Bắc Ninh.

Ngày 29-11, thông tin từ công an TP Hải Phòng, Công an phường Gia Viên vừa bắt giữ Jiang Chuangxing 29 tuổi, quốc tịch Trung Quốc khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh, đồng thời thu giữ một số tang vật liên quan.

Trước đó, trong ngày 27-11-2025, trên địa bàn phường Gia Viên, TP Hải Phòng, liên tiếp xảy ra các vụ đập phá kính ô tô, trộm cắp tài sản với thủ đoạn manh động, gây lo lắng trong nhân dân.

Chỉ trong vài giờ, người này đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Jiang Chuangxing tại Công an phường Gia Viên. Ảnh: CAHP

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng, tại hồ Tiên Nga, trước nhà số 26/27 Lê Lợi, Gia Viên, Hải Phòng, xe ô tô BKS 15A-567.xx bị người này dùng gạch đập vỡ kính lái, lấy đi 1 ví da màu đen bên trong có 2 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và 1 vòng tay, tổng trị giá tài sản khoảng 32 triệu đồng.

Tiếp đó, đến 4 giờ 15 phút, tại ngõ 11 Đông Khê, Gia Viên, người này tiếp tục phá cửa kính xe ô tô BKS 15C-435.xx, lấy đi 1 túi da bên trong có ví, 3 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động trị giá khoảng 3,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Gia Viên chủ công phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét theo dấu vết và bắt giữ thành công Jiang Chungangxing.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong đêm 27-11-2025, Jiang Chuangxing đã gây ra 3 vụ đập kính xe ô tô trên địa bàn phường Gia Viên (trong đó 2 vụ trộm cắp trót lọt) và 1 vụ tại phường Ngô Quyền nhưng không lấy được tài sản.