Người phụ nữ 5 lần 7 lượt trộm cắp tài sản 29/10/2025 15:04

(PLO)- Đã từng bị kết án nhiều lần về tội trộm cắp tài sản, "ngựa quen đường cũ", nay bị cáo Trâm lại tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp khác.

Ngày 29-10, TAND Khu vực 9 - TP.HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 1986, Khánh Hoà) bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Trâm thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: YC

Theo cáo trạng, sáng ngày 24-3-2025, Nguyễn Thị Ngọc Trâm điều khiển xe qua nhiều tuyến đường tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đến tiệm bán gà, vịt tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cũ, TP.HCM (nay là phường Bình Trị Đông, TP.HCM) thì thấy chị H để nhiều cọc tiền trong túi nylon màu trắng trên bàn nơi chặt gà, vịt phía trước chỗ bán nên Trâm giả vờ vào hỏi mua gà, vịt.

Chị H cầm túi nylon đựng tiền đi vào trong nhà và để trên tủ đông gần cửa ra vào. Trong lúc chị Hương đang bận bắt vịt trong lồng thì Trâm cũng đi vào trong nhà, đứng gần nơi để túi nylong đựng tiền.

Lợi dụng lúc chị Hương không chú ý, Trâm lén lút dùng tay phải trộm cắp túi nylon trắng đựng tiền rồi bỏ vào giữa áo khoác đang mặc rồi kéo khoá áo lên.

Sau khi trộm cắp xong, Trâm liền bỏ đi ngoài, điều khiển xe bỏ chạy đi. Sau đó, Trâm dừng xe trên đường lấy túi nylon vừa trộm được ra để đếm tiền thì biết đã trộm được 45 triệu đồng.

Quá trình điều tra cũng xác định được trước đó, Trâm đã thực hiện 2 vụ trộm cắp khác.

Theo VKSND Khu vực 9, tổng số tiền Trâm trộm cắp 3 vụ trộm là 73 triệu đồng.

Cơ quan điều tra còn xác định năm 2022 Trâm thực hiện 3 vụ trộm cắp.

Đến ngày 20-12-2022, Trâm bị TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ xử phạt 12 tháng tù giam nên lần phạm tội này thuộc trường hợp có tính chất chuyên nghiệp.

Về nhân thân, Trâm từng bị kết án 2 lần cùng về tội trộm cắp tài sản vào năm 2021 và 2015.

Từ đó, VKSND Khu vực 9 truy tố Trâm về tội trộm cắp tài sản theo điểm b, c khoản 2 Điều 173 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại toà, Trâm thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố.

Sau khi xem xét tình tiết tăng nặng TNHS của Trâm như phạm tội 2 lần trở lên và tái phạm; tình tiết giảm nhẹ Trâm thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. VKS đề nghị xử phạt Trâm từ 3 đến 4 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Trâm 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.