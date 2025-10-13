Trộm cắp vàng của hàng xóm, lén trả lại rồi đến công an đầu thú 13/10/2025 19:00

(PLO)- Một phụ nữ ở Đắk Lắk trộm cắp vàng của hàng xóm nhưng lén trả lại rồi đến công an đầu thú.

Ngày 13-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm việc với bà VTT (45 tuổi, ngụ xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1-10, bà NTMT (52 tuổi, ngụ xã Phú Hoà 1) đi làm về thì phát hiện bị kẻ gian phá cửa, lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng nên trình báo công an.

Tang vật liên quan vụ việc. Ảnh: C.A

Khi thấy lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, truy tìm kẻ trộm, bà VTT (hàng xóm của người mất vàng) đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, bà VTT khai trước đây từng sang nhà bà NTMT mượn tiền, vàng để trả nợ và biết được nơi cất giữ tài sản của nhà hàng xóm.

Chiều 1-10, khi thấy người hàng xóm đi khỏi nhà, bà VTT dùng kéo phá cửa, lấy tám chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền, một lắc tay, tất cả đều vàng 9999, có tổng trọng lượng 23,5 chỉ vàng rồi mang về nhà cất giấu.

Trước khi đến công an đầu thú, bà VTT đã lén trả lại toàn bộ số vàng trộm cắp được cho hàng xóm.