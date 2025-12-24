Trích xuất camera, bắt giữ người trộm laptop của nữ sinh ở quán cà phê

Ngày 24-12-2025, Công an phường Hòa Hưng (quận 10 cũ), TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ, xử lý Lê Thị Xuân Phụng (44 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, khoảng 13 giờ 50 ngày 17-12-2025, em LBAT (18 tuổi) ngồi học bài tại quán cà phê trên đường Cao Thắng, phường Hòa Hưng. Trong lúc em T rời bàn đi vệ sinh, một phụ nữ ngồi bàn kế bên lợi dụng sơ hở, lấy chiếc máy tính xách tay rồi tẩu thoát.
Ngay sau khi phát hiện mất tài sản, nạn nhân cùng nhân viên quán kiểm tra camera an ninh và trình báo công an.
Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an phường Hòa Hưng chỉ đạo tổ công tác xuống hiện trường, thu thập chứng cứ và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét.
Qua rà soát camera và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định người thực hiện hành vi trộm cắp là Lê Thị Xuân Phụng.
Tại cơ quan công an, bước đầu Phụng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh lý lịch, Phụng là người có tiền án, vừa được đặc xá ra tù ngày 1-5-2025. Tuy nhiên, thay vì tu chí làm ăn, Phụng lại tiếp tục phạm pháp, lợi dụng sơ hở của người dân tại tụ điểm công cộng để trộm cắp.
Công an phường Hòa Hưng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo quản tài sản cá nhân khi đến nơi công cộng, không tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng.
Theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp như: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.