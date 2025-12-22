Kẻ trộm xe 'cắn răng' nhảy xuống kênh nước đen khi nghe bước chân công an 22/12/2025 15:46

(PLO)- Sau khi trộm xe máy và nhảy xuống kênh nước đen để thoát thân, Nguyễn Thành Công tiếp tục trộm số vàng trị giá hơn 200 triệu đồng thì bị công an bắt giữ.

Ngày 22-12-2025, Công an phường Tân Thuận, TP.HCM đã khởi tố Nguyễn Thành Công (42 tuổi) về tội trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, đây là người có "thâm niên" bất hảo với chín tiền án, tiền sự và vừa thực hiện liên tiếp hai vụ trộm chỉ trong thời gian ngắn.

Theo điều tra, trưa 27-7-2025, Công dùng xe máy chở bạn gái tên B về khu nhà cũ trên đường Huỳnh Tấn Phát chơi. Sau đó, Công đi bộ đến điểm hẹn uống cà phê với bạn xã hội. Trên đường đi, gặp trời mưa lớn, Công lấy trộm chiếc áo mưa của người dân đang phơi trên hàng rào để mặc.

Công nhanh chóng bị Công an bắt giữ sau khi liên tiếp thực hiện hai vụ trộm. Ảnh: CA

Khi đi qua nhà trọ của anh Đ, thấy chiếc xe máy hiệu Exciter dựng không người trông coi, Công đã tiếp cận và lấy trộm. Do không khởi động được máy, Công dùng chân đẩy bộ xe về nhà chị gái là bà NTTT để gửi nhờ.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, một người đàn ông mặc áo mưa màu đỏ, mang giày màu trắng đã tiếp cận nhà trọ, ngồi lên xe của anh Đ rồi dùng chân đẩy đi.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận đã nhanh chóng truy xét, thu hồi chiếc xe tang vật tại nhà bà T. Lúc này, khi đang ngồi trò chuyện với người quen trong hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát, thấy bóng dáng công an, Công liền lẻn ra phía sau.

Công an thu hồi tang vật là chiếc xe máy trong vụ trộm. Ảnh: CA

Bị chặn lối thoát, trong khi tiếng bước chân của công an tới gần, Công "cắn răng" liều mình nhảy xuống dòng kênh nước đen ô nhiễm trong bóng tối để thoát thân.

Ngày 17-8-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thành Công để làm rõ vụ trộm xe máy của anh Đ.

Tưởng rằng sau khi nhảy kênh thoát thân sẽ biết sợ, nhưng Công vẫn tiếp tục đột nhập vào một hộ dân ở phường Tân Hưng để trộm số vàng nữ trang và tài sản khác trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ngày 9-11-2025, Công an phường Tân Hưng đã bắt giữ Công để lập hồ sơ xử lý về vụ trộm vàng. Qua nắm tình hình, Công an phường Tân Thuận đã phối hợp với Công an phường Tân Hưng đưa người này về trụ sở để làm rõ vụ trộm xe máy xảy ra trước đó.

Tại cơ quan công an, Công thừa nhận mình là tác giả vụ trộm xe máy của anh Đ vào trưa 27-7. Theo lời khai, sau khi lấy trộm xe nhưng không khởi động được máy, Công phải dùng chân đẩy bộ về gửi tại nhà chị gái. Khi thấy công an truy xét quá nhanh, người này đã liều mình nhảy xuống kênh để trốn chạy.

Qua xác minh lý lịch, ở tuổi 42, Công đã có chín tiền án, tiền sự. Trong đó có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản và ba tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Tính đến nay, Công đã có tổng cộng hơn 18 năm chấp hành án phạt tù trong trại giam.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.