Xe bồn tưới nước va chạm xe máy trên cầu Trường Tiền, một người tử vong 25/02/2026 08:35

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe bồn xảy ra trên cầu Trường Tiền khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Khoảng 1 giờ 50 ngày 25-2, tại cầu Trường Tiền, phường Thuận Hóa (TP Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, anh Phạm Văn Hảo (36 tuổi, ngụ phường Thanh Thủy, TP Huế) mặc áo Grab, điều khiển xe máy 75AA-041.36 lưu thông trên cầu Trường Tiền hướng từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Lê Lợi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.HOÀNG

Khi đến địa điểm trên, xe anh Hảo va chạm với ô tô tải 75K-1510 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế. Xe này do anh Trịnh Tuấn Anh (37 tuổi, ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) điều khiển, đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh Hảo tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng.

Liên quan vụ việc, ông Trần Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế cho biết thời điểm gặp tai nạn, xe của công ty đang tưới nước rửa đường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.