Thông tin cụ thể về vụ nổ lò sản xuất phốt pho làm 1 người tử vong 23/02/2026 19:55

(PLO)- Tử thi trên mái tôn của xưởng kho thành phẩm Khu liên hợp sản xuất phốt pho là tổ trưởng.

Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ nổ tại Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam làm 1 người tử vong.

Hình ảnh vụ nổ trích từ camera giám sát khí thải của Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Lào Cai và cơ quan chức năng về sự cố vụ nổ tại Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty Phốt pho vàng Việt Nam trong Khu Công nghiệp Tằng Loỏng (xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Theo báo cáo, khoảng 12 giờ 25 phút chiều nay (23-2), tại lò sản xuất phốt pho Công ty Phốt pho vàng Việt Nam, khu vực cổng số 2 xảy ra sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế. Một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng.

Hiện trường vụ nổ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhận được thông báo từ các đơn vị trong khu vực, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã thông báo cho chính quyền địa phương, Đồn Công an Tằng Loỏng phối hợp với công ty và Phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Khoảng 13 giờ 10 phút chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 1 tử thi trên mái tôn của xưởng kho thành phẩm. Nạn nhân được xác định là anh Vàng Văn Lâm (SN 1991, trú thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) là tổ trưởng.

Công ty Phốt pho vàng Việt Nam cam kết không để rò rỉ hóa chất ra môi trường, đồng thời phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành khắc phục hậu quả sự cố.

Cột khói bốc lên cao sau khi xảy ra vụ nổ.

Được biết, Dự án Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty Phốt pho vàng Việt Nam trong Khu Công nghiệp Tằng Loỏng được UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 28-2-2021 để sản xuất phốt pho vàng và các sản phẩm hóa chất từ phốt pho vàng. Công suất dự án trên 19.800 tấn/năm.

Dự án được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ tháng 5-2013, tạo việc làm cho 135 lao động.