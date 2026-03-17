3 thuyền viên tử vong khi xuống hầm tàu hàng hút nước ở Khánh Hòa 17/03/2026 11:57

(PLO)- Các thuyền viên xuống hầm tàu hàng đang neo đậu ở cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná, Khánh Hòa chờ bốc hàng để hút nước thì ba người tử vong.

Ngày 17-3, lãnh đạo UBND xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa xác nhận vụ thuyền viên mắc kẹt dưới hầm tàu tàu chở hàng ở khu vực cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná.

“Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Chúng tôi chỉ được báo cáo có vụ việc xảy ra ở khu vực cảng quốc tế Trung Nam Cà Ná chứ chưa có thông tin cụ thể”- lãnh đạo UBND xã Cà Ná nói.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai lực lượng xuống hầm tàu đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, tàu chở hàng Trường Nguyên 18 đang neo đậu ngoài cảng Trung Nam Cà Ná để chờ vào cảng bốc hàng.

Đến khoảng 18 giờ ngày 16-3, ông TĐT cùng một số người xuống hầm tàu để hút nước ra ngoài. Một lúc sau không thấy ông T quay lên, ông TVT xuống kiểm tra cũng không thấy trở lên.

Năm thuyền viên bị nạn khi xuống hầm tàu hút nước. Ảnh: C.A

Lúc này, những người bên trên tiếp tục gọi xuống nhưng không nghe trả lời nên hô hoán hỗ trợ. Các thuyền viên đưa được bốn người bị nạn dưới hầm lên trên.

Tuy nhiên, ông TĐT (45 tuổi) và ông TXD (55 tuổi, cùng quê Nghệ An) đã tử vong. Hai thuyền viên BVQ và ông TVT đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Riêng ông LVĐ vẫn còn mắc kẹt dưới hầm tàu tại két nước dưới khoang đáy. Khu vực này bị ngập nước, môi trường thiếu oxy nên không thể đưa nạn nhân ra ngoài.

Đội Chữa cháy và cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai lực lượng, hút nước, sử dụng các dụng cụ chuyên nghiệp để tiếp cận khu vực nạn nhân bị mắc kẹt.

Đến 7 giờ 30 ngày 17-3, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ.