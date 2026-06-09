Chủ hộ kinh doanh yến sào bị khởi tố tội trốn thuế 09/06/2026 15:56

Ngày 9-6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hiệp (chủ Hộ kinh doanh Yến Hiệp, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với bà Hiệp. Ảnh: C.A

Bà Nguyễn Thị Hiệp là chủ hộ kinh doanh Yến Hiệp, hoạt động kinh doanh thu mua, sơ chế, gia công và buôn bán tổ yến sào.

Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, cơ sở Yến Hiệp có doanh thu thực tế hơn 21 tỉ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ kê khai thuế chỉ thể hiện doanh thu hơn 6 tỉ đồng. Công an xác định hành vi trên đã gây thất thu ngân sách nhà nước số tiền hơn 233 triệu đồng.

Làm việc với công an, bà Hiệp thừa nhận khi quy mô kinh doanh tăng lên đã không thực hiện việc kê khai điều chỉnh, bổ sung doanh thu theo quy định. Việc không kê khai đầy đủ doanh thu nhằm làm giảm số thuế phải nộp.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các hộ kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Hành vi che giấu doanh thu, kê khai không đúng nhằm giảm số thuế phải nộp không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.