Dấu hiệu bất thường của nhóm người lạ trong rẫy mía, nghi khai thác vàng ở Đắk Lắk 08/06/2026 15:43

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, làm rõ vụ nghi khai thác vàng trong rẫy mía.

Ngày 8-6, ông Nguyễn Chí Hiền, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện hai điểm nghi khai thác vàng trái phép trên địa bàn.

Khu vực nghi khai thác vàng trái phép trong rẫy mía. Ảnh: T.Q

Theo ông Hiền, hiện UBND xã Sông Hinh đã giao công an xã tiếp tục bảo vệ hiện trường, đồng thời làm việc với những nghi phạm liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

UBND xã Sông Hinh cũng thành lập tổ xử lý tình huống khẩn cấp gồm nhiều lực lượng để thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu triệu tập đột xuất nhằm xử lý vụ việc.

Trước đó, lực lượng chức năng xã Sông Hinh nhận được tin báo về việc có một nhóm người từ địa phương khác đến địa bàn thuê đất trồng mía của người dân nhưng có nhiều biểu hiện bất thường.

Nhóm người này dựng các lán trại rồi đào hố sâu gần 10 m tại rẫy mía. Sau khi đào được đất, nhóm người này cho vào bao tải rồi vận chuyển đi nơi khác. Thời gian hoạt động của nhóm người này chủ yếu vào ban đêm và hoạt động không liên tục.

Khi lực lượng chức năng xã Sông Hinh kiểm tra, những người liên quan đã rời khỏi địa bàn và để lại một số máy móc nghi phục vụ việc khai thác, chế biến vàng trái phép.