Cây cao su bật gốc kéo đổ 2 cột điện, giao thông bị ảnh hưởng ở TP.HCM 09/06/2026 17:28

(PLO)- Cây cao su cỡ lớn bất ngờ bật gốc, kéo đổ 2 cột điện và làm nhiều dây điện rơi xuống đường tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM, gây cản trở giao thông qua khu vực.

Đến chiều 9-6, lực lượng chức năng phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM đã hoàn tất công tác khắc phục hiện trường vụ cây xanh bật gốc làm ngã 2 cột điện trên đường ĐH605.

Phần rễ cây xuất hiện dấu hiệu mục nát, được cho là nguyên nhân khiến cây bật gốc dù thời điểm xảy ra sự cố không có mưa, gió lớn. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một cây cao su lớn trong hẻm bất ngờ bật gốc, đổ ra đường. Cây ngã kéo theo 2 cột điện đổ xuống mặt đường, khiến nhiều dây điện và dây cáp rơi vắt ngang tuyến ĐH605.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy cây có nhiều nhánh lớn, phần gốc và rễ xuất hiện dấu hiệu mục nát. Sự cố khiến 2 cột điện bị kéo ngã, nhiều dây điện đứt và chắn ngang mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân qua khu vực.

Nhiều dây điện và dây cáp rơi xuống mặt đường sau khi cây xanh bật gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: XUÂN MINH

Do nhiều dây điện nằm trên mặt đường, một số phương tiện phải quay đầu hoặc di chuyển theo lộ trình khác để tránh khu vực xảy ra sự cố.

Theo người dân, thời điểm cây đổ trời không có mưa, gió lớn. May mắn vụ việc xảy ra khi không có người và phương tiện đi qua nên không gây thương vong.

Cây cao su cỡ lớn bật gốc, kéo đổ 2 cột điện và làm nhiều dây điện rơi vắt ngang đường ĐH605, gây ảnh hưởng giao thông qua khu vực. Ảnh: XUÂN MINH

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức cắt tỉa, di dời cây xanh bị đổ. Nhân viên điện lực và viễn thông cũng được huy động để kiểm tra, khắc phục hệ thống cột điện, dây cáp bị hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn và sớm khôi phục việc lưu thông qua khu vực.