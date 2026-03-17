Ô tô 7 chỗ vượt ẩu gây tai nạn rồi bỏ chạy 17/03/2026 16:24

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng đang xác minh clip ô tô vượt ẩu gây tai nạn rồi bỏ chạy trong đêm.

Ngày 17-3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin ô tô bảy chỗ vượt ẩu, gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Clip ô tô vượt ẩu gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nguồn: Page Đà Nẵng

Sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện clip do camera hành trình của một ô tô ghi lại. Vụ việc xảy ra lúc 20 giờ 9 phút ngày 16-3 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng.

Theo nội dung clip, chiếc ô tô bảy chỗ chạy ở làn đường phía ngoài dành cho ô tô. Phía trước ô tô bảy chỗ là một ô tô khác đang lưu thông với tốc độ khá chậm. Tài xế ô tô bảy chỗ bật xi nhan, đá đèn liên tục muốn vượt.

Chỉ trong thời gian ngắn, ô tô bảy chỗ vượt phải, va vào xe máy.

Hai người đi xe máy ngã nhào ra đường. Ảnh: TN

Cú vượt ẩu làm hai người trên xe máy ngã xuống đường, còn ô tô bảy chỗ không dừng lại mà tiếp tục di chuyển.

Nhiều người xem clip bày tỏ ra bức xúc, lên án hành động của tài xế ô tô bảy chỗ.