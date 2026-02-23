Hà Nội: Nhiều người vi phạm nồng độ cồn ngày đầu đi làm sau Tết 23/02/2026 18:35

(PLO)- Nhiều người điều khiển xe tại Hà Nội trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 đã bị xử lý do vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 23-2, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục duy trì kiểm soát chặt nhằm ngăn chặn các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Việc kiểm soát được thực hiện ngay từ ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Cán bộ CSGT Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn.

Ghi nhận tại nút giao Liễu Giai - Phan Kế Bính, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp Công an phường Ngọc Hà đã phát hiện một số người vi phạm.

Cụ thể, lúc 14 giờ 16 phút chiều nay, tổ công tác phát hiện chị H.H.P (46 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra của chị P là 0,341 mg/L khí thở. Chị P cũng không xuất trình được giấy phép lái xe.

Kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Trưa cùng ngày, toàn TP Hà Nội có 90 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Trong đó, tổ công tác phát hiện anh Đ.V.L (39 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển xe mô tô vi phạm ở mức 0,169 mg/L khí thở.

Chị P, anh L cùng những người vi phạm thừa nhận đã sử dụng rượu bia khi gặp gỡ bạn bè ngày đầu xuân, sau đó vẫn điều khiển phương tiện.

Tại phố Thanh Nhàn, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 cũng phát hiện 6 trường hợp đi mô tô vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có 2 người vi phạm vượt quá mức 0,4 mg/L khí thở.

Người đàn ông đi xe đạp ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn mức 0,275 mg/lít.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong khung giờ trưa 23-2, lực lượng CSGT toàn TP đã kiểm soát 3.879 phương tiện. Cơ quan chức năng xử lý 90 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền ước tính hơn 448 triệu đồng.

CSGT khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia trong các buổi giao lưu, chúc Tết đầu năm.