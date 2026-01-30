Cục CSGT thông tin về 'tăng mức phạt nồng độ cồn' trên mạng xã hội 30/01/2026 15:52

(PLO)- Cục CSGT khẳng định thông tin tăng mức phạt vi phạm nồng độ cồn từ năm 2026 là không chính xác.

Chiều 30-1, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây trên mạng xã hội và một số báo, đài xuất hiện bài viết cho rằng mức phạt nồng độ cồn được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI.

Nội dung được đăng tải liên quan đến Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, cho rằng các quy định này sẽ được điều chỉnh tăng mạnh trong năm 2026.

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 168/NĐ-CP.

Cục CSGT khẳng định: “Hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ vẫn đang có hiệu lực và giữ nguyên các mức xử phạt, không có việc điều chỉnh tăng như một số trang mạng đã thông tin”.