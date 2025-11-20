CSGT TP.HCM sẽ đo nồng độ cồn 100% người lái phương tiện đường thủy 20/11/2025 14:21

(PLO)- Lực lượng CSGT sẽ tổ chức đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái phương tiện đang trong ca trực và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Sáng 20-11, các đơn vị Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên đường thủy nội địa thuộc địa bàn thành phố nhằm góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy.

Công an TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên đường thủy bao gồm CSGT đo nồng độ cồn thuyền viên và người lái.

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm đối với phương tiện thủy nội địa không có đăng ký, đăng kiểm; vi phạm chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn.

Đồng thời, lực lượng cũng sẽ kiểm tra về vi phạm nồng độ cồn và vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; áp dụng triệt để các biện pháp ngăn chặn, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình xử lý vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, lực lượng CSGT sẽ tiến hành tuyên truyền, vận động và cho chủ các phương tiện làm cam kết không đưa phương tiện vào hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện; đồng thời nhanh chóng liên hệ các cơ quan chức năng tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa theo quy định.

Lực lượng CSGT cũng sẽ tổ chức đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái phương tiện.

Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện thủy văn, quy luật hoạt động của phương tiện, bố trí lực lượng tập trung kiểm soát xử lý triệt để vi phạm chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn và kiên quyết áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn nhằm tạo tính răn đe đối với người vi phạm và phòng ngừa các nguy cơ xảy ra TNGT đường thủy nội địa.

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ tổ chức đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái phương tiện đang trong ca trực và cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, tiến hành kiểm soát, đối chiếu thực tế giấy tờ với thuyền viên để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn đã bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngoài việc xử lý vi phạm, CSGT còn kết hợp công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân.

Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT sẽ kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải trên đường thủy; xử lý đúng, đủ, triệt để các hành vi vi phạm với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.