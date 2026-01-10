CSGT nháy đèn báo hiệu nhưng tài xế không chịu hạ đèn pha 10/01/2026 10:45

(PLO)- CSGT Đắk Lắk phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn xuất phát từ việc người này không hạ đèn pha khi có tín hiệu.

Ngày 10-1, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ, xử phạt một tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cảnh sát kiểm tra đối với tài xế T. Ảnh: SCGT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 4-1, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) tuần tra trên Quốc lộ 26, phát hiện xe tải biển số 47C-194.36 bật đèn pha dù có xe ngược chiều.

CSGT nháy đèn báo hiệu hạ đèn pha nhưng tài xế không phản ứng. Thấy dấu hiệu lạ, tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người cầm lái là ông P.M.T. (41 tuổi, ngụ xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) vi phạm nồng độ cồn mức 0,349 mg/l khí thở.

Khi được hỏi lý do không hạ đèn pha, ông T. cho biết do buồn ngủ nên không thấy tín hiệu của xe đi ngược chiều.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy phép lái xe của ông T.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, căn cứ các quy định hiện hành, với vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị phạt 18-20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.