Bắt tạm giam quản lý cơ sở massage tổ chức hoạt động mại dâm 09/01/2026 09:14

Ngày 9-1, thông tin từ VKSND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam với Nguyễn Đức Thiên (43 tuổi) và Bùi Quang Huy (26 tuổi, cùng ngụ phường Tuy Hòa, Đắk Lắk) về tội chứa mại dâm.

Cơ sở massage Ayaru. Ảnh: VKS

Trước đó, đêm 2-1, công an kiểm tra đột xuất tại cơ sở massage Ayaru, tại đường Ngô Văn Sở, phường Tuy Hoà. Tại đây, công an bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Quá trình điều tra, công an xác định, Nguyễn Đức Thiên là quản lý, Bùi Quang Huy là nhân viên của cơ sở Massage Ayaru. Trong thời gian quản lý, điều hành cơ sở massage Ayaru, Thiên và Huy đã tạo điều kiện cho người khác thực hiện hành vi mua bán dâm.

Làm việc với công an, có bảy người khai nhận là nữ nhân viên tại cơ sở này phục vụ massage cho khách. Khi khách có nhu cầu, họ sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng/lượt khách. Trong đó, các nữ nhân viên phải trích lại 10% mỗi lần bán dâm cho cơ sở.

Các nữ nhân viên khai nhận, đã nhiều lần bán dâm cho khách tại cơ sở massage Ayaru để thu lợi bất chính dưới sự quản lý, điều hành của Thiên, Huy và một số người khác.