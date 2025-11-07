Tiệm cắt tóc, massage thuê diễn viên đóng giả bác sĩ chữa bệnh 07/11/2025 14:58

(PLO)- Cơ sở BK Dong Yang ở TP.HCM chỉ được phép kinh doanh dịch vụ làm đẹp như cắt tóc, gội đầu, massage nhưng đã biến tướng thành “phòng khám quốc tế”, thuê diễn viên giả bác sĩ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng.

Ngày 7-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Phương Ly (33 tuổi) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (27 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thuê ê-kíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ

Vụ án xảy ra tại hộ kinh doanh BK Dong Yang (156 Hoàng Trọng Mậu, phường Tân Hưng).

Ly (bên trái) và Duyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 10-9, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Hưng và Sở Y tế kiểm tra, phát hiện cơ sở BK Dong Yang có nhiều sai phạm nghiêm trọng, trong đó có việc giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh để chiếm đoạt tài sản của người bệnh.

Hồ sơ sau đó được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra để xử lý.

Cơ sở BK Dong Yang được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp như cắt tóc, gội đầu, massage, tắm hơi. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11-2023, Ly và Duyên cùng góp vốn thành lập BK Dong Yang với giấy phép hộ kinh doanh chỉ được phép hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp như cắt tóc, gội đầu, massage, tắm hơi...

Tuy nhiên, cơ sở này nhanh chóng biến tướng, tổ chức khám chữa bệnh trái phép, nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên “bác sĩ”, tư vấn và “điều trị” cho hàng trăm người mỗi ngày dù không có chứng chỉ hành nghề.

Để thu hút khách hàng, nhóm Ly và Duyên thuê ê-kíp quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân, rồi sản xuất hàng loạt video quảng cáo sai sự thật về khả năng “chữa khỏi 100%” các bệnh cơ xương khớp, dạ dày, gout, yếu sinh lý, đột quỵ…

Ly và Duyên đã tổ chức thuê mướn người đóng giả bác sĩ, quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút khách hàng. Ảnh: CA

Các clip này được tung lên mạng xã hội với tên các “chuyên gia nước ngoài” như “Dr. Park Joo Hyung – chuyên gia phục hồi cơ xương khớp” hay “Dr. Lee Chang-Yoon – chuyên gia điều trị viêm dạ dày”.

Đi kèm là đội ngũ tư vấn viên trực tuyến mời chào các “gói điều trị không thuốc, không phẫu thuật, hoàn tiền nếu không khỏi”, đánh trúng tâm lý người bệnh cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính.

Ép khách chi tiền để đạt chỉ tiêu

Tại cơ sở, các đối tượng bố trí không gian sang trọng như phòng khám quốc tế, đón tiếp bệnh nhân bằng ngôn ngữ y học chuyên môn nhằm tạo niềm tin. Sau khi “vẽ bệnh”, nhân viên gợi ý điều trị bằng thiết bị công nghệ cao với chi phí từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Mỗi nhân viên được hưởng phần trăm doanh thu nên nhiều người đã tư vấn sai lệch, ép khách chi tiền để đạt chỉ tiêu.

Với thủ đoạn lừa đảo này, BK Dong Yang đã lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Ảnh: CA

Kết quả xác minh cho thấy, từ tháng 11-2023 đến tháng 9-2025, BK Dong Yang đã lừa đảo hàng trăm người dân, chiếm đoạt hơn 18 tỉ đồng. Nhiều nạn nhân rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”, trong khi cơ sở vẫn liên tục quảng cáo rầm rộ trên mạng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.

Người dân từng khám, điều trị hoặc là bị hại tại BK Dong Yang được đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM (243 Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, điện thoại 0693.188.504) để trình báo và phối hợp giải quyết.