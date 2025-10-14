Bắt 5 người liên quan vụ tử vong sau ca thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris 14/10/2025 15:49

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người trong êkíp phẫu thuật khiến 1 phụ nữ tử vong sau khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris.

Ngày 14-10, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, ngày 28-5, chị PTTD (32 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris để thực hiện một số dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi được tư vấn, bệnh viện bố trí êkíp phẫu thuật gồm 5 người nói trên.

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam 5 người gồm Quyên, Nhiên, Nguyên, Dương, Dũng (từ trái qua) để điều tra về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh: CA

Trong quá trình phẫu thuật, chị D có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra, kết quả ban đầu cho thấy, trong êkíp phẫu thuật có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề.

Cụ thể, Bùi Đức Nhiên và Phạm Thị Quyên là bác sĩ, điều dưỡng nhưng không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh tại Bệnh viện Răng hàm mặt thẩm mỹ Paris; Nguyễn Hoàng Thái Dương không có chứng chỉ hành nghề và cũng không được đăng ký hành nghề khám chữa bệnh tại bệnh viện.

Cơ quan điều tra xác định các cá nhân trên đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị D.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bảo đảm tính răn đe và quyền lợi hợp pháp của người dân.