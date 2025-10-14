Công an triệu tập mẹ ruột, làm rõ vai trò bố ruột của Ngân 98 14/10/2025 13:25

(PLO)- Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM triệu tập mẹ ruột của Võ Thị Ngọc Ngân (27 tuổi, quê Gia Lai, biệt danh “Ngân 98”) đồng thời làm rõ vai trò của nhiều cá nhân trong đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Ngày 14-10, Công an TP.HCM đã triệu tập, lấy lời khai bà Trần Thị Thanh (53 tuổi, mẹ ruột của Ngân 98) để làm rõ vai trò liên quan.

Trước đó, tối 13-10, lực lượng chức năng đã khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98 tại phường Cát Lái, TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Làm rõ vai trò mẹ ruột, bố ruột và các cộng sự của Ngân 98

Ngoài bà Trần Thị Thanh, Công an TP.HCM đã triệu tập, lấy lời khai Mã Tuấn Vũ (36 tuổi, quê Cà Mau) để làm rõ vai trò liên quan. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã mời làm việc với Lương Bằng Quang (41 tuổi, ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98).

Công an bắt Ngân 98 và làm việc với Lương Bằng Quang cùng nhiều người liên quan để làm rõ vai trò. Ảnh: CA

Ngoài ra, công an cũng xác định ông Võ Ngọc H là người cũng đứng tên một trong các tài khoản nhận tiền chuyển khoản từ khách hàng của ZuBu Shop. Ngân cho rằng ông H là bố ruột mình và ZuBu Shop chủ yếu do Lương Bằng Quang - chồng Ngân phối hợp với Vũ điều hành, quản lý, chỉ định các số tài khoản chuyển tiền.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Thanh là người đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM-DV ZuBu (địa chỉ 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP.HCM) trong giai đoạn từ tháng 5-2021 đến tháng 10-2024. Đây cũng là thời kỳ công ty này đưa ra thị trường số lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu kém chất lượng, hàng giả như viên thảo mộc giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen.

Mọi hoạt động buôn bán, điều phối hàng hóa và dòng tiền của công ty ZuBu đều do Ngân 98 trực tiếp điều hành.

Các tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Trong khi đó, Mã Tuấn Vũ đứng tên hộ kinh doanh Zubu Shop (trụ sở số 14 đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, TP.HCM), song việc điều hành, kinh doanh và quản lý tài chính lại do Lương Bằng Quang thực hiện. Ông Vũ còn đứng tên một doanh nghiệp khác đặt tại Cà Mau, đăng ký nhiều ngành nghề nhưng hiện đã ngừng hoạt động.

Xác minh làm rõ đơn vị đã cung cấp hàng cho Ngân 98

Theo điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng xác minh các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng đã cung cấp hàng cho Công ty và hộ kinh doanh ZuBu của Ngân 98. Các cơ sở này phần lớn đặt tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Công an kiểm đếm các tang vật liên quan đến hành vi của Ngân 98. Ảnh: HT

Hàng hóa sau khi được sản xuất, cùng giấy tờ kiểm nghiệm chất lượng, được gửi trực tiếp vào kho tại TP.HCM do nhân viên của Ngân tiếp nhận. Bà Trần Thị Thanh là người ký xác nhận công bố sản phẩm rồi gửi lại cho nhà sản xuất. Sau đó, Ngân 98 sử dụng các bộ hồ sơ này để quảng bá và bán hàng trên mạng xã hội.

Cảnh sát khám xét nơi ở của vợ chồng Ngân 98. Ảnh: CA

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy hệ thống bán hàng của Ngân 98 có quy mô lớn, doanh thu hằng năm lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 7-2024, tổng doanh thu ước tính khoảng 120 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục thu thập chứng cứ, giám định chất lượng sản phẩm và xác minh trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức có liên quan.