Công an TP.HCM khám xét căn hộ cao cấp 300m² của 'Ngân 98' 14/10/2025 11:01

(PLO)- Công an TP.HCM khám xét căn hộ 300m² của "Ngân 98" tại một chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, thu giữ nhiều tang vật và niêm phong két sắt để phục vụ điều tra.

Tối ngày 13-10, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP.HCM) phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM và Công an phường Cát Lái thực hiện khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), nghi can trong vụ án liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công an TP.HCM khám xét căn hộ của "Ngân 98".

Theo đó, căn hộ của "Ngân 98" rộng khoảng 300m², tọa lạc tại tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp tại phường Cát Lái, TP.HCM. Đây là nơi sinh sống của cô cùng chồng và được thiết kế với nhiều phòng chức năng.

Công an TP.HCM thu giữ nhiều vật chứng liên quan tại căn hộ cao cấp rộng 300m².

Trong đó, một phòng lớn trong căn hộ được sử dụng làm nơi chứa quần áo đi diễn của vợ chồng "Ngân 98", phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật.

Ngoài ra, căn hộ còn chứa nhiều thiết bị và máy móc phục vụ công việc liên quan đến âm nhạc của vợ chồng "Ngân 98". Cảnh sát đã tiến hành khám xét, thu thập các tang vật và tài liệu liên quan đến vụ án.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt tại căn hộ của "Ngân 98". Tuy nhiên, do két sắt không mở được, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong và đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.

Công an niêm phong, thu giữ két sắt để phục vụ công tác điều tra.

Đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, công tác khám xét hoàn tất, chiếc két sắt cùng các vật chứng liên quan được đưa về trụ sở Công an TP.HCM phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.