Cơ sở thẩm mỹ chui tại TP.HCM hút mỡ trái phép hơn 500 ca 06/09/2025 13:49

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm người tổ chức hút mỡ trái phép cho hơn 500 khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ không phép trên đường Cao Thắng, thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.

Ngày 6-9,Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, ngụ khu dân cư Citiland, phường Gò Vấp), Nguyễn Minh Khải (32 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất) và Dương Tấn Long về tội lừa dối khách hàng.



Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an TP.HCM kiểm tra, phát hiện cơ sở Ho.pital SW (49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ) do Nguyễn Thị Hường làm chủ, hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép.

Công an khởi tố, bắt giam với bà Nguyễn Thị Hường, chủ cơ sở về tội lừa dối khách hàng. Ảnh: CA

Mặc dù không có giấy phép khám chữa bệnh cũng như phẫu thuật thẩm mỹ, Hường vẫn tổ chức dịch vụ hút mỡ cho khách hàng từ tháng 1-2025 đến nay.

Cơ quan điều tra xác định cơ sở này đã thực hiện hơn 500 ca hút mỡ, thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.

Công an TP.HCM thực hiện khám xét tại cơ sở. Ảnh: CA

Để lôi kéo khách hàng, Hường chỉ đạo Dương Tấn Long (nhân viên marketing) đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, thuê người đóng giả khách hàng từng hút mỡ để quảng bá.

Quảng cáo về hoạt động của cơ sở trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Đáng chú ý, dù chưa có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Nguyễn Minh Khải vẫn trực tiếp thực hiện các ca hút mỡ tại cơ sở này.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các sai phạm, góp phần chấn chỉnh tình trạng cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ hoạt động trái phép trên địa bàn TP.HCM.