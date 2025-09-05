Công an TP.HCM: Mua bán xe không sang tên, rủi ro không chỉ là tiền phạt 05/09/2025 14:44

(PLO)- Công an TP.HCM cảnh báo về những rủi ro pháp lý khi mua bán xe không sang tên, không chỉ là tiền phạt mà còn là trách nhiệm liên đới nếu phương tiện gây tai nạn hoặc vi phạm pháp luật.

Ngày 5-9, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, và cử năm đại diện từ các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp lắng nghe, giải đáp hàng chục câu hỏi, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

Ngồi nhà làm hộ chiếu, sang tên xe nhiều đời chủ: Luật đã "mở"

Đại tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng Phòng Xuất nhập cảnh (PA08), đã giải đáp 10 câu hỏi, trong đó có chín câu liên quan đến người nước ngoài. Đặc biệt, câu hỏi của một người dân về việc làm hộ chiếu cho cha mẹ, không thể đến trụ sở, đã nhận được câu trả lời thấu đáo.

Sáng 5-9, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính. Ảnh: N.TÂN

"Theo quy định của pháp luật, việc làm hộ chiếu không được ủy quyền, trừ một số trường hợp như trẻ em hoặc người mất năng lực hành vi dân sự. Tuy nhiên, hiện nay người dân hoàn toàn có thể nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến toàn trình nếu đã có định danh mức độ 2 trên VNeID. Mọi người có thể ngồi tại nhà khai, nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí và nhận hộ chiếu tại nhà nếu đăng ký qua bưu điện. Trong trường hợp này, bạn có thể hoàn toàn hỗ trợ mẹ mình khai tại nhà, với điều kiện phải sử dụng VNeID của mẹ bạn và thông tin tờ khai là của mẹ bạn", Đại tá Nguyễn Thanh Tú giải thích.

Đại tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng Phòng Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM (PA08), đã giải đáp 10 câu hỏi của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: N.TÂN

Hội nghị thu hút sự tham gia của 50 khách mời là cá nhân, đại diện doanh nghiệp đã đăng ký trước. Các vấn đề được quan tâm nhiều nhất xoay quanh thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký xe, sát hạch lái xe, và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự... Đây là những lĩnh vực có số lượng giao dịch hành chính lớn, liên quan trực tiếp đến cuộc sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Vấn đề chuyển nhượng, sang tên xe cũng là một trong những trọng tâm của buổi đối thoại. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), cho biết hiện nay việc đăng ký xe đã được phân cấp cho 168 công an xã, phường, đặc khu. Người dân có thể đến bất kỳ đơn vị nào thuận tiện nhất để làm thủ tục.

Về việc sang tên xe đã qua nhiều đời chủ mà không tìm được chủ cũ, đại diện PC08 hướng dẫn, Bộ Công an đã có quy định “mở”. Người dân chỉ cần nộp hồ sơ chuyển quyền sở hữu tại công an, sau đó cơ quan công an sẽ có thông báo xác minh trong 30 ngày. Nếu trong thời gian này không có tranh chấp, hồ sơ sẽ được giải quyết sang tên.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), trả lời thắc mắc của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: N.TÂN

Ngoài ra, Thượng tá Nga cũng nhấn mạnh về những rủi ro pháp lý khi mua bán xe nhưng không làm thủ tục sang tên. "Khi đã mua bán mà không làm thủ tục thu hồi thì chủ xe trong Giấy chứng nhận đăng ký (người bán) bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định", mức phạt: Phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đối với cá nhân, Phạt tiền từ 8.000.000 đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức. Nghiêm trọng hơn, nếu phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông hoặc hoạt động phạm tội, chủ xe cũng sẽ bị liên đới trách nhiệm tùy mức độ vi phạm”, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cảnh báo.

Gỡ vướng thủ tục, tăng tốc dịch vụ công

Về lĩnh vực sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, Thượng tá Nga thông tin những học viên đã hoàn thành khóa đào tạo nhưng học tập, lao động ở xa có thể nộp hồ sơ thi sát hạch ở các tỉnh khác.

Đối với người dân thi tự do tại TP.HCM, có sáu điểm tiếp nhận hồ sơ gồm ở cả khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Đặc biệt, PC08 đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ làm việc cả ngày đêm, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, để giải quyết sớm các hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Người dân trình bày thắc mắc đến các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: N.TÂN

Trong trường hợp người dân đã thi sát hạch xong hoặc giấy phép lái xe hết hạn, nhưng chưa được cấp giấy mới, Thượng tá Nga khẳng định: “Lực lượng CSGT rất linh động. Người dân có thể đưa ra hình ảnh giấy hẹn hoặc số giấy phép lái xe mới. Chúng tôi sẽ rà soát trên hệ thống để kiểm tra người dân có đủ điều kiện điều khiển phương tiện hay không”. Chỉ cần có số giấy phép lái xe, người dân được điều khiển phương tiện đúng quy định.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an TP.HCM đã tiếp nhận gần 9,6 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 89,5% là hồ sơ trực tuyến. Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các đơn vị công an đạt 100%.

Một vấn đề khác được quan tâm tại hội nghị là quy định về hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), đã giải đáp thắc mắc về việc phải chụp hình người được phẫu thuật thẩm mỹ trước và sau phẫu thuật.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.TÂN

“Việc phẫu thuật thẩm mỹ là thay đổi khuôn mặt. Cơ sở phải chụp hình trước và sau khi phẫu thuật vì đây là quy định của pháp luật. Nhiều người ngại cung cấp hình ảnh, thông tin, nhưng doanh nghiệp phải có trách nhiệm giải thích để người dân hiểu. Bởi trước và sau phẫu thuật, dù vân tay không đổi nhưng sinh trắc học khuôn mặt đã thay đổi. Các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ phải lưu trữ hồ sơ, nếu không thực hiện sẽ bị xử lý”, Thượng tá Hải nhấn mạnh.

Hội nghị đối thoại cho thấy Công an TP.HCM đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Lực lượng công an cũng duy trì làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực, từ cấp căn cước, quản lý cư trú đến đăng ký xe, xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy. Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, thân thiện và hiệu quả.