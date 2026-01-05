Vàng SJC hơn 156 triệu đồng/lượng, ngang gần 2 kg bạc 05/01/2026 10:30

(PLO)- Mở cửa sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, giá vàng, bạc trong nước tăng vọt theo đà thế giới, được hỗ trợ bởi sự bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất, kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn.

Mở cửa phiên giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, giá vàng, bạc trong nước tăng mạnh cùng với đà tăng của kim loại quý trên thị trường quốc tế.

Ngày 5-1-2026, giá vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 154,2 - 156,2 triệu đồng/lượng; tăng 3,4 triệu đồng ở cả hai chiều so với trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Tương tự, vàng nhẫn 9999 được cộng thêm 3,2 triệu đồng, nâng giá mua bán lên mức 149,1 triệu đồng/lượng (mua) và 152,1 triệu đồng/lượng (bán).

Bạc cũng tăng thêm khoảng 2,3 triệu đồng/kg. Theo đó, giá mua bán bạc tại Sacombank hiện ở mức 76,72 triệu đồng/kg (mua) và 78,72 triệu đồng/kg (bán). Mỗi lượng vàng miếng SJC hiện có giá tương đương gần 2 kg bạc.

Giá vàng nội bật tăng trở lại trong bối cảnh giá vàng, bạc trên thị trường quốc tế tăng mạnh do bất ổn địa chính trị lan rộng.

Mỗi lượng vàng miếng SJC có giá tương đương gần 2kg bạc tính theo giá tại Sacombank-SBJ. Ảnh minh họa

Thị trường kim loại quý mở phiên giao dịch đầu tiên của năm mới với đà tăng tiếp nối từ năm 2025, khi căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt và kỳ vọng Mỹ sớm cắt giảm lãi suất tiếp tục giữ nhu cầu trú ẩn ở mức cao.

Hiện giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 4.403 USD/ounce, tăng 73 USD/ounce so với cuối tuần trước. Cùng với đó, bạc giao ngay phổ biến ở mức 75,75 USD/ounce, cao hơn 3 USD/ounce so với phiên gần nhất.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng, còn bạc tương đương 2,4 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế phí.

Giá vàng miếng SJC hiện đang đắt hơn khoảng 18,4 triệu so với giá vàng thế giới. Clip: T.LINH

Trước đó, vàng đã lập đỉnh lịch sử 4.549,71 USD/ounce vào ngày 26-12 và khép lại năm 2025 với mức tăng ấn tượng 64%.

Theo ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư TD Securities (Canada), thị trường vẫn đang đặt kỳ vọng mạnh mẽ về khả năng cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 3 năm nay, thậm chí có thể thêm một đợt nữa vào cuối năm.

“Bên cạnh lãi suất, những lo ngại xoay quanh thuế quan, nợ công Mỹ gia tăng và rủi ro kinh tế vĩ mô đang cùng lúc đẩy giá vàng, bạc, bạch kim và palladium đi lên” - ông Melek nhận định.

Trong bối cảnh lãi suất đi xuống, vàng là tài sản không sinh lợi suất trở nên hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư khác. Thị trường hiện dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm trong năm nay.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, vàng còn được hỗ trợ bởi hàng loạt điểm nóng địa chính trị khi bất ổn tại Iran, tiến trình hòa bình Nga - Ukraine chưa đạt đột phá.

Đáng chú ý, vàng vật chất tại Ấn Độ và Trung Quốc, hai thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới đã quay trở lại trạng thái giao dịch cao hơn giá quốc tế lần đầu tiên sau khoảng hai tháng, cho thấy nhu cầu vật chất đang phục hồi rõ rệt.