Vàng miếng tăng 83%, bạc vọt hơn 120% trong năm 2025 01/01/2026 10:21

(PLO)- Dù giảm mạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, vàng miếng SJC và bạc trong nước khép lại năm 2025 với mức tăng lần lượt khoảng 83% và hơn 122%, mức sinh lời hiếm thấy trên thị trường kim loại quý.

Trước kỳ nghỉ lễ, thị trường vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh, với 3 phiên giảm liên tiếp, tổng mức điều chỉnh lên tới 6,9 triệu đồng/lượng, qua đó xóa gần hết thành quả của chuỗi 11 phiên tăng trước đó.

Vàng, bạc dẫn đầu đường đua sinh lời năm 2025

Ngày 1-1-2026, các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc lớn tại TP.HCM như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Sacombank-SBJ đồng loạt nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch. Trước đó, từ chiều 31-12-2025, SJC đã tạm ngưng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn để phục vụ kiểm kê cuối năm; quầy nữ trang vẫn hoạt động bình thường.

Theo thông báo, SJC mở cửa giao dịch trở lại từ thứ Hai, ngày 5-1, đồng thời làm việc bù vào thứ Bảy, ngày 10-1. Tương tự, Công ty Sacombank-SBJ tạm ngưng giao dịch trong hai ngày 1-2/1, hoạt động trở lại từ ngày 5-1, và làm việc bù ngày 10-1, trong khung giờ 8h-17h.

Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng dừng ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 đóng cửa tại 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng.

So với cùng kỳ năm ngoái khi giá vàng miếng phổ biến quanh 82 - 84 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng SJC đã tăng thêm gần 69 triệu đồng, tương ứng mức tăng khoảng 83% sau một năm. Trong khi đó, giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay chỉ tăng khoảng 65%, cho thấy mức tăng trong nước vượt trội hơn.

Giá vàng miếng SJC đã tăng trên 83% từ đầu năm 2025 đến nay. Ảnh: T.L

Với bạc, Sacombank-SBJ chốt giá năm 2025 ở mức 74,48 - 76,48 triệu đồng/kg, giảm khoảng 2 triệu đồng/kg so với phiên liền trước. Tuy vậy, nếu tính từ tháng 5-2025, thời điểm giá bạc thế giới bước vào chu kỳ tăng mạnh, đến nay, giá bạc quốc tế lẫn giá bạc trong nước đều tăng khoảng 122%, phản ánh đà leo thang rất mạnh của kim loại quý này trong năm qua.

Đằng sau đà tăng: “trụ đỡ cấu trúc” thay vì cơn sốt đầu cơ

Trên thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng giao ngay chật vật tìm điểm tựa, giao dịch quanh 4.330 USD/ounce. Sang ngày 1-1, giá phổ biến quanh 4.320 USD/ounce, thấp hơn khoảng 230 USD/ounce so với mức đỉnh kỷ lục.

Quy đổi theo tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí – thấp hơn gần 16 triệu đồng so với vàng miếng SJC và thấp hơn khoảng 11,5 triệu đồng/lượng so với vàng nhẫn 9999. Dù vậy, cả vàng và bạc vẫn giữ được vùng giá cao khi khép lại năm 2025.

Sau đợt tăng giá mang tính lịch sử, câu hỏi lớn nhất với giới đầu tư không còn là giá có thể tăng đến đâu, mà là điều gì đang diễn ra bên dưới bề mặt thị trường.

Theo Robert Gottlieb, chuyên gia kỳ cựu trong ngành kim loại quý, đà tăng hiện nay không bắt nguồn từ đầu cơ ngắn hạn, mà phản ánh sự thay đổi mang tính cấu trúc trong cách vàng và bạc được định vị trong danh mục đầu tư toàn cầu.

Là cựu lãnh đạo mảng kim loại quý tại JPMorgan và HSBC, Gottlieb cho rằng bước ngoặt lớn của thị trường vàng diễn ra từ năm 2022, khi Mỹ và các đồng minh sử dụng đồng USD như một công cụ trừng phạt tài chính sau xung đột Nga–Ukraine.

Hệ quả là các ngân hàng trung ương tại nhiều nền kinh tế mới nổi tăng tốc mua vàng, nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào USD. Theo vị chuyên gia, giá không phải yếu tố quyết định trong các quyết định này; ngân hàng trung ương mua vàng vì chính sách, trong khi dự trữ vàng của nhiều quốc gia vẫn ở mức thấp, tạo dư địa cho nhu cầu duy trì trong trung và dài hạn. Chính lực mua mang tính chính sách đó đã hình thành “trụ đỡ cấu trúc” cho giá vàng.

Với bạc, câu chuyện chỉ thực sự bùng lên từ mùa hè năm 2025, khi thị trường bắt đầu nhận ra mức độ khan hiếm của bạc vật chất sau nhiều năm nhu cầu công nghiệp tăng mạnh.

Bước sang năm 2026, Gottlieb cho rằng nhà đầu tư cần điều chỉnh kỳ vọng: Sẽ không lặp lại một năm tăng bùng nổ như 2025, nhưng điều đó không đồng nghĩa thị trường giá lên đã kết thúc. Bạc tiếp tục là kim loại có biên độ biến động lớn, các nhịp điều chỉnh có thể sâu và dữ dội hơn, song nguồn cung vật chất khan hiếm vẫn là yếu tố nền tảng hỗ trợ dài hạn.

Dưới góc nhìn đầu tư, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt trong tư duy phân bổ tài sản. Mô hình danh mục 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu vốn được coi là chuẩn mực nhiều thập kỷ đã bộc lộ hạn chế trong môi trường lạm phát cao, rủi ro địa chính trị và bất ổn tiền tệ kéo dài. Thay vào đó, nhiều tổ chức tái cơ cấu danh mục theo hướng đa dạng hơn, trong đó tài sản hữu hình như vàng, bạc, hàng hóa có thể chiếm tới khoảng 20%, đóng vai trò neo giá trị dài hạn và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc kinh tế toàn cầu.