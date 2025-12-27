Công an bắt giữ băng nhóm buôn bán vũ khí, đánh bạc do giang hồ Võ Thanh Tùng cầm đầu 27/12/2025 11:15

(PLO)- Bộ công an chỉ đạo bắt các nghi phạm trong đường dây mua bán vũ khí, đánh bạc do giang hồ Võ Thanh Tùng cầm đầu.

Ngày 27-12, Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công vụ tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh phía Nam

Theo đó, thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp, Tết Nguyên đán Bình Ngọ 2026, các sự kiện lớn của đất nước và các lễ hội đầu năm.

Cục Cảnh sát hình sự phát hiện Võ Thanh Tùng (trú tại phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) là giang hồ cộm cán có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, thường xuyên xuất, nhập cảnh qua biên giới Việt Nam Campuchia, có dấu hiệu hoạt động phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia.

Các nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an

Thời gian gần đây, Tùng có biểu hiện lôi kéo, quy tụ một số người có tiền án, tiền sự hoạt động trọng án, tìm mua vũ khí quân dụng … để giải quyết các mâu thuẫn, tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, hoạt động tại địa bàn giáp ranh, khu vực vắng vẻ, nguy cơ gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 19-12, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai, Phú Yên, Đà Nẵng huy động hơn 150 cảnh sát đồng loạt tiến hành bắt quả tang các nghi phạm đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an

Công an triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại các tỉnh Đồng Nai, Phú Yên, Đà Nẵng.

Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng ngắn và hơn 10.000 viên đạn các loại sử dụng cho vũ khí quân dụng, hơn 200 triệu đồng, 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 20 nghi phạm, trong đó một nghi phạm về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Đánh bạc”; 3 nghi phạm về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; 4 nghi phạm về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 12 người về hành vi “Đánh bạc”.