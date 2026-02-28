Vén màn vụ án chồng sát hại vợ từ sợi dây điện bất thường 28/02/2026 09:00

(PLO)- Từ đoạn dây điện bất thường tại hiện trường, công an đã dần "vén màn" sự thật vụ án chồng giết vợ rồi dựng hiện trường giả.

Ngày 9-2 (ngày 22 Tết), Công an phường Bình Phước (Đồng Nai) tiếp nhận thông tin từ anh LMA (20 tuổi, quê Cà Mau). Anh A. trình báo mẹ mình là bà QTT (46 tuổi) bị điện giật khi đang ngủ tại phòng trọ ở khu phố Tiến Hưng 3 (phường Bình Phước). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện 175 (TP.HCM).

Tỏ ra đau buồn khi bị công an làm việc

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Bình Phước nhanh chóng xuống hiện trường để xác minh.

Tang vật vụ án là đoạn dây diện mà gã chồng dùng để gây án được giấu trong máy giặt quần áo. Ảnh: Công an

Tại căn phòng trọ, những vết máu chưa xóa sạch. Trong góc nhà có chiếc máy giặt, cạnh đó là đoạn dây điện dài khoảng 2 m, một đầu bị tuốt lớp vỏ nhựa bảo vệ.

"Với kinh nghiệm nghiệp vụ, chúng tôi nhận định đây không đơn thuần là vụ tai nạn điện giật nên nhanh chóng thu thập thông tin điều tra. Nạn nhân ở cùng chồng là Lê Văn Thương và con trai. Tuy nhiên, sau khi đưa vợ vào bệnh viện, người chồng bất ngờ đi đâu không rõ. Chúng tôi nghi vấn vụ việc liên quan trực tiếp đến người này", một cán bộ điều tra kể lại.

Tổ công tác Công an phường Bình Phước cấp tốc lên đường đến Cà Mau trong ngày 23 Tết. Mục tiêu là nhanh chóng tiếp cận nghi phạm, tránh để đối tượng lẩn trốn vào các vùng rừng đước hiểm trở.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng công an địa phương mời Thương về trụ sở. Lúc này, Thương tỏ thái độ đau buồn, cho biết "về quê gom tiền lo chi phí chữa bệnh cho vợ". Tuy nhiên, Công an phường Bình Phước đã đưa Thương về Đồng Nai để phục vụ điều tra.

'Vén màn kịch' của gã chồng

Tại trụ sở công an, trước hàng loạt câu hỏi của điều tra viên, Lê Văn Thương vẫn tỏ ra đau buồn, khẳng định: “Vợ tôi ngủ dậy rồi vô tình chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở, tôi nghe tiếng nổ nên chạy lại cứu”.

"Khi hỏi về mâu thuẫn gia đình, Thương tỏ ra đau khổ để né tránh các câu hỏi. Không khí phòng lấy lời khai vô cùng căng thẳng, có lúc bế tắc vì Thương nhất quyết không hợp tác", một cán bộ trực tiếp lấy lời khai cho biết.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước trực tiếp vào làm việc với Lê Văn Thương. Ảnh: Công an

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước đã trực tiếp vào làm việc. Sau nhiều giờ đấu tranh, Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo Thương, từ cuối năm 2025, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên hai người thường xuyên cãi vã. Dịp Tết Nguyên đán, Thương muốn cả nhà bỏ làm công nhân, về quê Cà Mau ở hẳn nhưng vợ không đồng ý và đòi ly hôn.

Rạng sáng 8-2, khi vợ và con trai đang ngủ, Thương thức dậy với ý định sát hại vợ để “không đi được đâu nữa”. Thương lấy đoạn dây điện cũ đã tuốt vỏ một đầu, cắm trực tiếp vào ổ điện rồi tiến về phía vợ đang ngủ, chích điện vào vùng đầu và cổ.

Quá trình hành động, Thương làm rơi sợi dây điện nhưng vẫn trúng vào cổ khiến nạn nhân bị giật.

Nghi phạm Lê Văn Thương. Ảnh: Công an

Nghe tiếng động lớn, người con trai đang ngủ trên gác bật đèn thì thấy miệng mẹ chảy nhiều máu, đang được cha đỡ dậy. Người con dùng xe máy chở mẹ đi cấp cứu, Thương ngồi sau ôm vợ.

Để che giấu hành vi, Thương quay về phòng trọ giấu dây điện vào máy giặt, tạo hiện trường giả như vụ tai nạn. Khi nghe tin vợ đã tỉnh và nói “không phải điện giật mà bị đánh”, Thương sợ hãi bỏ trốn về quê.

Công an phường Bình Phước đã bàn giao hồ sơ, tang vật và nghi phạm Lê Văn Thương cho Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra.