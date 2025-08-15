Trích camera an ninh, bắt kẻ cướp giật điện thoại sau 4 giờ truy xét 15/08/2025 16:50

(PLO)- Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, công an trích camera an ninh bắt giữ kẻ cướp giật điện thoại của du khách chỉ sau 4 giờ truy xét.

Ngày 15-8, Công an phường An Hải thông tin, đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp điện thoại của du khách người Hàn Quốc vào tối ngày 14-8.

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14-8, anh Lee Joo Ho (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) trong lúc đang đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách đang cầm trên tay rồi bỏ chạy.

Công an bắt giữ Nguyễn Thanh Vân. Ảnh: CA.

Bên trong túi xách có một điện thoại iPhone 14 Pro Max và 8 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Lee Joo Ho đã đến Công an phường An Hải trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát hiện trường, thu thập thông tin, trích xuất hệ thống camera an ninh để xác minh thông tin, khoanh vùng kẻ cướp giật.

Vân cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh: CA.

Chỉ chưa đầy 4 giờ sau, công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Thanh Vân (25 tuổi), trú tại đường Trương Định.

Tang vật thu giữ gồm một điện thoại iPhone 14 Pro Max, một xe máy SH là phương tiện sử dụng trong vụ cướp giật.

Hiện Công an phường An Hải đang tiếp tục đấu tranh, thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp giật, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.