Trưởng Công an xã ở Quảng Trị kể vụ giải cứu 1 phụ nữ khỏi khu tự trị ở Campuchia 09/10/2025 17:46

(PLO)- Quá trình cứu người từ Campuchia về, những người ở khu tự trị liên tục đòi chuyển tiền để thả người.

Sau khi Công an xã Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị) giải cứu thành công chị Đ.T.V (20 tuổi, xã Tuyên Phú) từ khu tự trị ở Campuchia về Việt Nam an toàn, chị V cùng gia đình đã viết thư, đến gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Tuyên Phú vì đã nhanh chóng hỗ trợ chị thoát khỏi cảnh “địa ngục trần gian”.

Trung tá Phạm Thanh Diệu, Trưởng Công an xã Tuyên Phú chỉ đạo lực lượng nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân về nước. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Chia sẻ với Phóng viên của PLO, Trung tá Phạm Thanh Diệu, Trưởng Công an xã Tuyên Phú đã kể về quá trình giải cứu chị V.

Chị V là công dân trên địa bàn xã, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và chủ yếu sống bằng nghề làm nông. Chị V đã sang Campuchia làm việc tại một quán ăn địa phương bằng đường chính ngạch, công việc cũng khá thuận lợi. Chị V thường xuyên đi về Việt Nam để thăm gia đình.

Vì chị V không làm theo yêu cầu của những người tại khu tự trị nên tiếp tục bị bán sang một khu tự trị khác, sát biên giới Campuchia - Thái Lan.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 9-2025, chị V quay trở lại làm việc tại quán ăn ở Campuchia như bình thường thì người lái xe taxi đã không chở chị V đến quán mà chở đi sang hướng khác. Đồng thời, bán chị V vào một khu tự trị.

“Chúng tôi nhận định, người lái xe taxi này chính là một trong những người thuộc đường dây bán người vào các khu tự trị tại Campuchia...”, Trưởng Công an xã Tuyên Phú nói.

Công an xã Tuyên Phú liên hệ nhiều đầu mối ngoại giao, buộc khu tự trị thả người tại Campuchia. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Từ lúc tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm ra phương án giải cứu người về một cách an toàn, nhanh chóng nhất.

“Lúc đầu, bọn chúng đòi số tiền gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền nên việc giải cứu cũng có một số trục trặc vì khu tự trị chỉ cần tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã liên hệ với một số đầu mối tại Campuchia cũng như lực lượng chức năng sở tại để hỗ trợ giải cứu”, Trung tá Diệu kể.

Qua một thời gian đấu tranh và được sự hỗ trợ từ nhiều đầu mối, lực lượng Công an xã đã thương thuyết, hỗ trợ đưa chị V về Việt Nam an toàn mà không phải trả tiền chuộc cho khu tự trị tại Campuchia.

Trưởng Công an xã Tuyên Phú cũng chia sẻ, việc giải cứu thành công chị V một phần cũng nhờ sự hợp tác nhanh nhạy của chị V. Chị V đã bằng mọi cách mượn điện thoại gửi định vị về Việt Nam để lực lượng công an tiếp cận nhanh chóng.

Chị V được lực lượng chức năng hỗ trợ lên xe ô tô về Việt Nam an toàn. Ảnh: CA.

Ngoài ra, một số đầu mối của công an xã cũng đã hỗ trợ tích cực khi có nhiều động thái liên hệ với khu tự trị để yêu cầu đưa người về mà không phải dùng tiền chuộc.

Qua đây, lực lượng Công an xã Tuyên Phú cũng cảnh báo đến người dân khi xuất cảnh qua các nước khác, cần phải cảnh giác và có các biện pháp để tự bảo vệ bản thân tránh các trường hợp không may tương tự xảy ra.

Đồng thời khẳng định lực lượng công an xã luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ và bảo vệ nhân dân.