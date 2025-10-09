Vừa sang Campuchia thì bị bán vào khu tự trị 09/10/2025 10:15

(PLO)- Nạn nhân bị bắt và bán vào khu tự trị ngay khi đặt chân đến Campuchia.

Ngày 9-10, Công an xã Tuyên Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã giải cứu một công dân Việt Nam về nước an toàn ngay sau khi người này bị bán vào khu tự trị ở Campuchia.

Theo đó, ngày 1-10, Công an xã Tuyên Phú nhận được thông tin của chị Đ.T.V (20 tuổi, xã Tuyên Phú) về việc chị bị bán vào khu tự trị tại Campuchia và bị đánh đập, ép làm việc.

Chị V cho biết, trước đây mình đã nhiều lần sang Campuchia để làm ăn nên đi qua, đi lại thường xuyên.

Gần đây nhất, ngày 9-9, khi chị V sang lại Campuchia để làm việc thì có thuê taxi để di chuyển. Quá trình di chuyển, tài xế taxi đã đi vào khu vực vắng người, ép chị V phải qua một xe khác rồi thu hết tiền, điện thoại của chị.

Từ đây, chị V bị bán vào một khu tự trị sát với biên giới Thái Lan. Khi ở khu tự trị, chị V bị bắt ép làm các công việc khác nhau và thường xuyên bị đánh đập khi không làm theo lời của những người ở đây.

Chị V được Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, giải cứu đưa về nước. Ảnh: CA

Không thể chịu đựng được nữa nên chị V đã cầu xin được gọi điện cho gia đình để chuộc về Việt Nam. Chị V đã liên hệ gia đình và lực lượng Công an xã Tuyên Phú để trình bày rõ sự việc ở trên.

Nhận định đây là một vụ bắt cóc manh động và rất khó để giải cứu người khi đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, Công an xã đã báo cáo tình hình cho Ban giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương thảo luận và yêu cầu nắm chắc tình hình hiện tại của chị V để tìm giải pháp cứu người trở về.

Công an xã Tuyên Phú sau đó đã liên hệ cho một công dân người Việt Nam hiện đang làm việc tại Campuchia ở gần cửa khẩu Mộc Bài hướng dẫn đến tại khu tự trị để giải thoát cho V.

Sau thời gian căng thẳng thương lượng với quản lý của khu tự trị, Công an xã Tuyên Phú đã đưa chị V ra khỏi khu tự trị và về địa phương một cách an toàn.

Đến ngày 7-10, sau khi ổn định tâm lý trở lại, chị V cùng gia đình đã đến trụ sở Công an xã để gửi thư cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị vì đã hỗ trợ, đưa chị V về Việt Nam an toàn.