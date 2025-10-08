Công an băng rừng giải cứu du khách mắc kẹt trong rừng sâu 08/10/2025 15:09

(PLO)- Hai du khách mắc kẹt trong rừng sâu đã nhanh chóng được tìm thấy và đưa ra ngoài an toàn.

Ngày 8-10, Công an xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã phối hợp cùng nhân dân băng rừng để giải cứu du khách mắc kẹt trong rừng sâu.

Theo đó, chiều tối ngày 6-10, lực lượng Công an xã Cồn Tiên nhận tin báo về việc hai du khách mắc kẹt trong rừng sâu khi đang đi tham quan trong rừng.

Xe mô tô của du khách được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài. Ảnh: CA.

Thời điểm này, khu vực xã Cồn Tiên có mưa lớn, địa hình rừng thưa vắng nên hai du khách người Hà Lan đã không may đi lạc.

Lực lượng công an sau đó đã huy động hàng chục người dân mang theo đèn pin, lội bùn, băng rừng để tìm kiếm.

Khi phát hiện vị trí hai du khách mắc kẹt, do địa hình hiểm trở nên lực lượng công an phải huy động máy kéo chuyên dụng mới có thể tiếp cận được hiện trường.

Hai du khách vui mừng khi được hỗ trợ kịp thời. Ảnh: CA.

Qua nhiều giờ nỗ lực, tổ công tác đã giải cứu thành công hai du khách cùng phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hai vị khách nước ngoài sau khi được cứu an toàn đã cảm động gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an, nhân dân đã giúp đỡ.