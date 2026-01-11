Cứu du khách bị sóng lớn cuốn tại biển Nha Trang 11/01/2026 15:57

Sáng 11-1, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã cứu sống một nam du khách trú ở tỉnh Lâm Đồng khi tắm khu vực bãi biển gần Sailing Club.

Theo đó, khi bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, nạn nhân đã được nhân viên khách sạn Vinpearl Beachfront Nha Trang phát hiện đầu tiên và nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ.

Nam du khách bị sóng cuốn. Ảnh: XH

Tuy nhiên, do biển động mạnh, việc đưa nạn nhân vào bờ gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn rủi ro cao.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đội Cứu nạn cứu hộ (Ban Quản lý vịnh Nha Trang) đã có mặt kịp thời, phối hợp chặt chẽ với nhân viên khách sạn. Đồng thời, sử dụng trang thiết bị cứu sinh chuyên dụng, lực lượng đã tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Sau khi được sơ cứu ban đầu, sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau loạt cứu nạn thành công vào ngày 9-1, khi Đội Cứu nạn cứu hộ đã tổ chức bốn vụ cứu nạn tại các bãi tắm ở nhà hàng Bốn Mùa, bãi tắm số 36 Trần Phú và khu vực đối diện đường Nguyễn Chánh. Đội cứu nạn đã đưa tổng cộng 7 người (bao gồm du khách quốc tịch Nga và người dân địa phương) bị sóng cuốn ra xa vào bờ an toàn. Tất cả các nạn nhân đều ổn định sức khỏe, không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo Đội Cứu nạn cứu hộ, các sự cố liên tiếp trong những ngày gần đây cho thấy tình trạng sóng lớn, biển động mạnh và dòng chảy nguy hiểm vẫn đang diễn biến phức tạp tại vùng biển Nha Trang. Điều này tiềm ẩn rủi ro cao đối với người dân và du khách.

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tiếp tục phát đi cảnh báo khẩn cấp và kêu gọi người dân, du khách tuyệt đối không xuống tắm biển khi có sóng lớn, biển động. Nghiêm túc chấp hành cờ báo hiệu nguy hiểm, loa cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ sở lưu trú, khách sạn để kịp thời phát hiện và hỗ trợ ban đầu.