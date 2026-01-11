Thành cổ Diên Khánh ra sao sau hơn 1 năm trùng tu, tôn tạo?

Hồi tháng 5-2025, Bộ VH-TT&DL có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích địa điểm Thành Diên Khánh.

Bộ VH-TT&DL thống nhất với UBND tỉnh Khánh Hòa về việc lập hồ sơ di tích địa điểm Thành Diên Khánh, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Về tên gọi, Bộ VH-TT&DL lưu ý tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, sử dụng tên thành Diên Khánh.