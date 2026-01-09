Quán bar ở Nha Trang có nhân viên dọa đánh khách bị phạt 50 triệu, buộc tháo dỡ ki ốt 09/01/2026 18:44

Tối 9-1, một nguồn tin cho biết UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh do ông Hồ Quốc Việt làm giám đốc.

Theo đó, UBND phường Nha Trang xử phạt doanh nghiệp này số tiền 50 triệu đồng về các hành vi: Không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hoạt động địa điểm kinh doanh và kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú - đối diện số 70 đường Trần Phú.

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh là chủ quán bar Bluesea Beach & Bar có nhân viên cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách.

Ngoài phạt tiền, UBND phường Nha Trang cũng thông báo cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh về việc ngưng các hoạt động dịch vụ tại địa điểm kinh doanh bãi biển ở 70 Trần Phú.

Lý do, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh đã vi phạm nội dung hợp đồng (sử dụng quầy ki ốt để kinh doanh buôn bán).

Theo UBND phường Nha Trang, qua kiểm tra thực tế, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh đang khai thác dịch vụ ghế, dù phục vụ cho khách du lịch, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quầy ki ốt bờ biển phía Đông đường Trần Phú.

Điều này trái với quy định của UBND TP Nha Trang ban hành hồi tháng 10-2015. Do đó, phường Nha Trang yêu cầu Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Biển Xanh không sử dụng quầy ki ốt để phục vụ tổ chức ăn uống, giải khát tại khu vực; thực hiện tháo dỡ công trình (quầy ki ốt) tại (khu vực số 4, lô số 5) bãi biển phía Đông đường Trần Phú do hết hợp đồng. Việc tháo dỡ thực hiện xong trước ngày 10-1.

Như PLO đã thông tin, một nhóm nhân viên quán Bluesea Beach & Bar đã cầm xẻng, ghế dọa đánh du khách nước ngoài trong clip lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với PV, đại diện quán Bluesea Beach & Bar xác nhận có việc nhân viên quán này dọa đánh khách như clip, vụ việc xảy ra vào dịp Tết dương lịch 2026.

Sau khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng phường Nha Trang đã kiểm tra toàn diện quán bar trên.