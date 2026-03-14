Cô gái nghị bị ‘bắt cóc online’ hoảng sợ đi từ Thái Nguyên vào Nghệ An 14/03/2026 12:27

(PLO)- Cô gái rời nhà ở Thái Nguyên trong tình trạng hoang mang, lo sợ vào đến Nghệ An thì được Công an xã Đức Châu hỗ trợ, giải cứu.

Sáng 14-3, Công an xã Đức Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời chị ĐTTr (trú tỉnh Thái Nguyên). Chị Tr nghi bị lừa đảo "bắt cóc online", đi từ Thái Nguyên vào địa bàn xã trong trạng thái tinh thần không ổn định.

Cô gái được công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An giải cứu, giúp đỡ, động viên ổn định tâm lý.

Theo đó, Công an xã Đức Châu nhận thông tin chị Tr nghi bị lừa đảo "bắt cóc online", đã đi một mình từ Thái Nguyên vào địa bàn xã. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Đức Châu cử cán bộ tìm kiếm, giải cứu chị Tr khi chị đang hoang mang, lo sợ.

Các cán bộ, chiến sĩ đã bố trí chỗ ăn nghỉ chu đáo, trấn an tinh thần và nhanh chóng xác minh nhân thân, liên hệ thành công với gia đình cô gái ở Thái Nguyên.

Ngày 13-3, ông ĐVD (bố chị Tr) viết thư cảm ơn Công an xã Đức Châu. Ông D cho biết: Con tôi do nhẹ dạ cả tin đã bị các đối tượng lừa đảo qua mạng dẫn dụ đi lạc từ Thái Nguyên vào địa bàn xã Đức Châu trong tình trạng hoang mang. Trong lúc gia đình đang vô cùng lo lắng, rất may mắn con tôi đã được cán bộ công an tiếp nhận, hỗ trợ tận tình.

Người thân vào Nghệ An đón cô gái trở về nhà ở Thái Nguyên.

Công an xã Đức Châu cũng khuyến cáo người dân: Hiện nay, tội phạm lừa đảo qua mạng có nhiều thủ đoạn tinh vi, dẫn dụ người dân đi xa nơi cư trú bằng chiêu trò việc làm hoặc đe dọa.

Mọi người tuyệt đối không tin theo lời mời gọi, đe dọa của người lạ trên mạng xã hội và không đi đến địa điểm lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi có dấu hiệu nghi vấn, người dân hãy liên hệ ngay với công an xã hoặc cơ quan chức năng gần nhất.