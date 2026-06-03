Kịp thời cứu 3 người dân bị nước cuốn trôi ở Đồng Nai 03/06/2026 11:16

(PLO)- 3 người phụ nữ bị nước cuốn trôi được lực lượng chức năng xã Phú Riềng cùng người dân nhanh chóng giải cứu thành công.

Sáng ngày 3-6, lực lượng chức năng xã Phú Riềng (TP Đồng Nai) vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, trục vớt tài sản của người dân bị nước cuốn trôi trong đêm tại khu vực suối Dên.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2-6 trên địa bàn xã Phú Riềng và xã Thuận Lợi xuất hiện cơn mưa lớn. Lúc này, lượng nước đổ về quá nhanh gây ngập lụt cục bộ ở khu vực cống suối Dên đã cuốn trôi 3 người phụ nữ đi xe máy.

Lực lượng chức năng kịp thời giải cứu những người bị nước cuốn. Ảnh: Quốc Triền

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng xã Phú Riềng đã phối hợp với lực lượng chức năng xã Thuận Lợi cùng một số người dân đã kịp thời cứu được 3 người phụ nữ bị nước cuốn trôi và 2 chiếc xe máy.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức chốt chặn khu vực nước sâu, chảy xiết.

Lực lượng chức năng xã Phú Riềng tìm thấy xe máy của người dân bị nước cuốn trôi xuống suối. Ảnh: Quốc Triền

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND xã Thuận Lợi và Phú Riềng đã xuống kiểm tra và kịp thời động viên các lực lượng cứu hộ. Lãnh đạo chỉ đạo nhanh chóng và kịp thời đề xuất khen thưởng những người dân đã dũng cảm cứu người dân bị nước cuốn trôi.