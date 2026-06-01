Trung tâm thành phố Đồng Nai ngập sâu sau mưa lớn 01/06/2026 18:34

(PLO)- Cơn mưa lớn kéo dài gần một giờ chiều 1-6 khiến nhiều tuyến đường trung tâm và quốc lộ huyết mạch ở Đồng Nai ngập sâu.

Tuyến đường ngập sâu sau cơn mưa.

Khoảng 16 giờ, mưa lớn kèm gió mạnh đổ xuống khu vực đô thị Biên Hòa các phường Long Bình, Long Hưng... Mưa kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường như Bùi Văn Hòa đoạn gần khu vực cổng 11 và Quốc lộ 51 đoạn gần ngã tư Vũng Tàu bị ngập sâu, nhiều xe chết máy phải dắt bộ.

Khu vực đường Bùi Văn Hoà ngập sâu trong nước. Ảnh: AX.

Trời mưa lớn, đường ngập vào giờ cao điểm, các phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn gây ùn ứ nhiều điểm.

Khu vực Quốc lộ 51 ngập sâu trong "biển nước" khiến người đi đường không dám liều mình vượt qua khu vực. Ảnh: AX.

Để nhanh chóng khắc phục những điểm ngập của thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà đã có văn bản chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, UBND phường Long Hưng và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, nghiên cứu giải pháp, đề xuất trình UBND thành phố xem xét xử lý tình trạng ngập lụt trên tuyến Quốc lộ 51, đường Bùi Văn Hòa.