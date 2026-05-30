Metro số 1 điều chỉnh giảm chuyến tàu trong dịp hè 2026 30/05/2026 20:36

(PLO)- Tuyến Metro số 1 sẽ điều chỉnh biểu đồ chạy tàu từ ngày 1-6 đến hết ngày 16-8 nhằm phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn nghỉ hè.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh biểu đồ chạy tàu tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) trong dịp hè năm 2026.

Theo đó, từ ngày 1-6 đến hết ngày 16-8, số chuyến tàu khai thác hằng ngày trên tuyến sẽ được điều chỉnh giảm so với hiện nay. Cụ thể, từ thứ Hai đến thứ Năm, số lượt tàu giảm từ 246 xuống còn 228 lượt/ngày; thứ Sáu giảm từ 254 xuống còn 236 lượt/ngày; thứ Bảy và Chủ nhật giảm từ 250 xuống còn 230 lượt/ngày.

Dịp hè người dân đi lại ít hơn, TP.HCM đã điều chỉnh giảm số lượt tàu chạy trong 1 ngày. Ảnh: ĐT

Việc điều chỉnh được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng và Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) thống nhất thực hiện trên cơ sở đánh giá nhu cầu đi lại thực tế của hành khách trong thời gian nghỉ hè.

Theo đơn vị quản lý - HURC1 cho biết lượng học sinh, sinh viên sử dụng metro dự kiến giảm đáng kể trong giai đoạn này, dẫn đến sản lượng hành khách toàn tuyến giảm so với thời điểm năm học.

Cụ thể: thời gian vận hành từ thứ Hai đến thứ Năm sẽ hoạt động từ 5 giờ - 22 giờ. Thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hoạt động từ 5 - 23 giờ. Giờ cao điểm sẽ khoảng 6-7 phút/chuyến; giờ thấp điểm sẽ từ 8-15 phút/chuyến.

Việc giảm số chuyến tàu nhằm tối ưu hóa công tác khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực vận hành, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn chạy tàu và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.