TP.HCM tìm nhà đầu tư 9 tuyến đường sắt đô thị 20/04/2026 12:27

(PLO)- Hàng loạt tuyến đường sắt đô thị TP.HCM được kêu gọi đầu tư như tuyến metro số 1 (Bến Thành - An Hạ), tuyến metro số 1 (Thành phố mới - Bình Dương), tuyến số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương)...

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026 – 2030. Đáng chú ý, có 9 tuyến đường sắt đô thị được TP.HCM kêu gọi đầu tư trong giai đoạn này.

Theo đó, danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030 khuyến khích đầu tư các dự án phù hợp phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị. Các dự án phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của TP.

Trong đó, ưu tiên đầu tư công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và khuyến khích đầu tư theo lĩnh vực như: lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp; thương mại và dịch vụ; du lịch.

Ngoài danh mục này, nhà đầu tư được đề xuất dự án/khu đất khác. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch và pháp luật có liên quan tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, UBND các xã, phường, đặc khu hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án theo quy định hiện hành.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành, UBND các xã, phường, đặc khu cập nhật thông tin chi tiết, rà soát đề xuất điều chỉnh, bổ sung các dự án thu hút đầu tư của TP; cập nhật hiện trạng sử dụng đất, cơ sở pháp lý, quy trình, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư...

Riêng lĩnh vực hạ tầng đô thị, cụ thể là hệ thống đường sắt đô thị, TP.HCM kêu gọi đầu tư vào 9 dự án bao gồm:

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - An Hạ): So với tuyến metro số 1 hiện hữu, tuyến này sẽ kéo dài từ trung tâm TP.HCM sau đó kéo dài đến khu vực An Hạ (Bình Chánh cũ). Dự án có chiều dài hơn 21km, với tổng mức đầu tư hơn 86.500 tỉ đồng, đi qua các phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Vườn Lài, Diên Hồng, Phú Thọ, Hòa Bình, Bình Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Vĩnh Lộc.

Tuyến đường sắt đô thị số 2 gồm có đoạn (Tham Lương - Củ Chi) và (Bến Thành - Thủ Thiêm): Có tổng chiều dài gần 51km, tổng mức đầu tư hơn 73.000 tỉ đồng. Trong đó, TP.HCM sẽ ưu tiên tuyến đi Củ Chi để phát triển không gian đô thị khu Tây Bắc TP. Đồng thời thu hút khách du lịch với điểm đến là di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Ưu tiên kết nối tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Tuyến đi hướng Củ Chi sẽ đi ngang các phường: Tham Lương - Củ Chi, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ. Tuyến đi Bến Thành - Thủ Thiêm đi qua phường Bến Thành, Sài Gòn, An Khánh, Bình Trưng.

Tuyến số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên): có chiều dài 29km, tổng mức đầu tư hơn 46.700 tỉ đồng. Tuyến đi ngang qua các phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Phú, Tân Khánh, Bình Dương.

TP.HCM tìm nhà đầu tư quan tâm đến 9 dự án đường sắt đô thị. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tuyến số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một - TP.HCM): có chiều dài gần 22km, với tổng mức đầu tư gần 60.000 tỉ đồng. Tuyến đi qua các phường Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Hiệp Bình.

Tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ: Tuyến có chiều dài 63km, với tổng mức đầu tư hơn 127.000 tỉ đồng. Tuyến đi qua các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa.

Tuyến 3 (Hiệp Bình Phước - An Hạ): dài gần 46km, với tổng mức đầu tư 133.000 tỉ đồng, tuyến này kết nối TP Thủ Dầu Một với TP.HCM. Tuyến đi qua các phường xã Tân Vĩnh Lộc, Xã Bình Lợi, Xã Tân Nhựt, phường An Lạc, phường Phú Lâm, Phường Bình Thới, phường Bình Tây, phường Chợ Lớn, phường An Đông, phường Vườn Lài, phường Bàn Cờ, Cầu Ông Lãnh, Xuân Hòa, Tân Định, Gia Định, Bình Thạnh, Hiệp Bình.

Tuyến số 4 (Đông Thạnh (Hóc Môn cũ) - Hiệp Bình (Nhà Bè cũ)): với chiều dài tuyến hơn 47km, với tổng mức đầu tư hơn 157.000 tỉ đồng. Tuyến đi ngang các phường xã: Bình Mỹ, xã Đông Thạnh, xã Thới An, phường An Phú Đông, phường Gò Vấp, phường Tân Sơn, phường Tân Sơn Hòa, phường Phú Nhuận, phường Cầu Kiệu, phường Tân Định, phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, phường Tân Hưng, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước.

Tuyến số 6 (Vành đai trong đoạn từ ga Bà Quẹo - kết nối tuyến đi metro số 2 Phú Hữu): Với chiều dài gần 54km, với tổng mức đầu tư 211.000 tỉ đồng. Trong đó ưu tiên thực hiện trước để nối nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, Tuyến đi ngang các phường: Phường Tân Bình, Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Tân Sơn, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Hạnh Thông, Bình Lợi Trung, Hiệp Bình, Thủ Đức, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Trường.

Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành: có chiều dài gần 42km, với tổng mức đầu tư gần 84.700 tỉ đồng. Tuyến đi ngang qua các phường Bình Trưng, Long Trường, Nhơn Trạch, Phước An, Long Phước, Long Thành.

Nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ Ban Quản lý Đường sắt đô thị.